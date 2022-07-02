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عربي-دولي

تظاهرات في إسبانيا والمغرب... ما السبب؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 04:00
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خرجت تظاهرات عدة في مدن إسبانية مختلفة وفي العاصمة المغربية، الرباط، مساء الجمعة، احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية وراح ضحيتها ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا حاولوا دخول هذا الجيب الإسباني بشمال المغرب في 24 حزيران.
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وفي برشلونة، ومالقة، وفيغو، وسان سيباستيان ولا كورونيا، وكذلك في مدينة مليلية حيث حدثت المأساة، تجمع الآلاف تلبية لدعوة عدد من المجموعات من أجل التنديد بـ"سياسات الهجرة المتجسدة بوحشية الشرطة وعسكرة الحدود".

ورفعت خلال التظاهرة التي حضرها ناشطون حقوقيون قبالة مقر البرلمان المغربي لافتات تطالب أيضا "بتحديد هويات الضحايا" وإبلاغ عائلاتهم، داعية دبلوماسيي بلدانهم في المغرب إلى المساهمة في ذلك.


(الحرة)
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