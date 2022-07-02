الرئيس القبرصي: العقوبات على روسيا ضربت السياحة والبنوك والخدمات القبرصية

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أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن العقوبات ضد روسيا ضربت مجالات الاقتصاد القبرصي وفي مقدمتها السياحة والبنوك وتصدير الخدمات.وقال في كلمته أمام المستثمرين الأجانب: "السنوات الماضية كانت غير متوقعة وغير مؤكدة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في أعقاب الأزمة في أوكرانيا".وأضاف: "كان للعقوبات التي فرضناها على المستوى الأوروبي ضد روسيا أثر سلبي أيضا على النشاط الاقتصادي في الجزيرة، وخاصة السياحة والقطاعات المصرفية والخدمية، نظرا لعلاقاتنا مع روسيا في هذه المجالات".وأشار إلى أن "سلطات الجزيرة لا تزال متفائلة، وأنها ستكون قادرة على مواجهة المشاكل التي نشأت بمساعدة الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وكذلك التمايز المستمر لنموذج التنمية القبرصي".وأوضح أن "حكومته أعدت حزمة جديدة من الحوافز الضريبية لجعل الجزيرة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمهنيين المؤهلين"، معربا عن "أمله في أن يوافق عليها برلمان البلاد الأسبوع المقبل".وتتضمن الحوافز الجديدة خفض شرط الدخل من 100 ألف يورو سنويا إلى 55 ألفا للمؤهلين للحصول على إعفاء ضريبي بنسبة 50%، وزيادة مدة هذا الإعفاء من 10 إلى 17 عاما.