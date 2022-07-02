Advertisement

عربي-دولي

الرئيس القبرصي: العقوبات على روسيا ضربت السياحة والبنوك والخدمات القبرصية

Lebanon 24
02-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-967689-637923457795070414.jpg
Doc-P-967689-637923457795070414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن العقوبات ضد روسيا ضربت مجالات الاقتصاد القبرصي وفي مقدمتها السياحة والبنوك وتصدير الخدمات.

وقال في كلمته أمام المستثمرين الأجانب: "السنوات الماضية كانت غير متوقعة وغير مؤكدة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في أعقاب الأزمة في أوكرانيا".
Advertisement

وأضاف: "كان للعقوبات التي فرضناها على المستوى الأوروبي ضد روسيا أثر سلبي أيضا على النشاط الاقتصادي في الجزيرة، وخاصة السياحة والقطاعات المصرفية والخدمية، نظرا لعلاقاتنا مع روسيا في هذه المجالات".

وأشار إلى أن "سلطات الجزيرة لا تزال متفائلة، وأنها ستكون قادرة على مواجهة المشاكل التي نشأت بمساعدة الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وكذلك التمايز المستمر لنموذج التنمية القبرصي".

وأوضح أن "حكومته أعدت حزمة جديدة من الحوافز الضريبية لجعل الجزيرة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمهنيين المؤهلين"، معربا عن "أمله في أن يوافق عليها برلمان البلاد الأسبوع المقبل".

وتتضمن الحوافز الجديدة خفض شرط الدخل من 100 ألف يورو سنويا إلى 55 ألفا  للمؤهلين للحصول على إعفاء ضريبي بنسبة 50%، وزيادة مدة هذا الإعفاء من 10 إلى 17 عاما.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:07 | 2022-07-02
16:05 | 2022-07-02
16:00 | 2022-07-02
15:30 | 2022-07-02
15:00 | 2022-07-02
14:30 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website