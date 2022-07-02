الهدف انتقامي.. أوكرانيا تفسر "الهجوم الرهيب" على أوديسا

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قالت كييف، ليل الجمعة السبت، إن السبب وراء القصف المدمر الذي تعرضت له مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود "انتقامي"، علما بأن القصف أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.وذكرت السلطات الأوكرانية، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنها تعتقد أن القصف الذي طال أوديسا، ونفذته قاذفات استراتيجية هدف إلى الانتقام، الجمعة، جاء بعدما أُجبرت القوات الروسية على الانسحاب من موقع استراتيجي قريب.وكانت روسيا قد أخلت جزيرة الثعبان، التي لا تبعد كثير عن أوديسا، قائلة إن الانسحاب جاء "بحسن نية"، لإفساح المجال لتصدير الحبوب، فيما تقول كييف إن الروس أُجبروا على الانسحاب.