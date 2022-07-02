"في حال فشلت محادثات الصفقة النووية" الشرق الأوسط أمام تصعيد خطير؟

تأتي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز إلى الشرق الأوسط في لحظة حساسة. هناك محاولة أخيرة جارية لإحياء المحادثات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الصفقة التي تهدف إلى منع الجمهورية الإسلامية من أن تكون قادرة على تطوير سلاح نووي.

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وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "منذ الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، سرّعت طهران برنامجها وستصبح قريبًا على أعتاب دولة نووية. عندما وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللوم إلى البلاد لفشلها في التعاون مع المفتشين، قلصت الحكومة الإيرانية من مراقبة الوكالة لبرنامجها النووي،وأعلنت عن منشآت تخصيب متطورة جديدة تحت الأرض. ومع ذلك، وعدت إسرائيل منذ فترة طويلة بأنها لن تتسامح مع إيران مسلحة نوويًا، وهي تعمل خارج المؤسسات المتعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، عقدت الولايات المتحدة اجتماعا في آذار الماضي مع مسؤولين أمنيين من مصر وإسرائيل والأردن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدمج تبادل المعلومات الاستخباراتية وأنظمة الدفاع الجوي لمكافحة التهديدات الجوية من إيران. تعمل هذه التطورات على تقويض خطط واشنطن الخاصة بالشرق الأوسط. جادلت إدارة بايدن بأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل طريقة للسيطرة على برنامج إيران النووي. لكن في حالة فشل ذلك، يبدو أنها مستعدة لتبني نهج إسرائيل الحالي لاحتواء إيران. وهذا يستلزم زيادة تشديد الخناق الاقتصادي حول عنق إيران من خلال إجبارها على الخروج من سوق النفط. ويعني ذلك أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في تنفيذ هجمات داخل إيران وستدعمها في جهودها لنسج تحالف من الدول العربية لاحتواء البلاد".

وتابعت المجلة، "لطالما تعهدت إسرائيل بأنها لن تسمح لإيران بأن تصبح قوة نووية. يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت أن العودة إلى الاتفاق النووي ستمنح إيران المزيد من الموارد لمواصلة طموحاتها النووية والإقليمية. وأطلق بينيت العنان لما يسمى باستراتيجية الأخطبوط ضد إيران. وتشمل هذه الاستراتيجية عمليات التخريب والاغتيالات والحرب الإلكترونية والهجمات على الأفراد العسكريين الإيرانيين والبنية التحتية، بالإضافة إلى حلفائها في العراق ولبنان وسوريا. إن النهج الجديد، الذي يتجاوز استهداف المنشآت النووية للتركيز بشكل أوسع على الجمهورية الإسلامية نفسها، كان أقل قابلية للتنبؤ به وأكثر عدوانية وأكثر تعقيدًا من الحملات الإسرائيلية السابقة. وبحسب مصادر في المنطقة، اعتمدت حملة التخريب والاغتيال الإسرائيلية داخل إيران على قواعد في أذربيجان، التي تشترك في الحدود مع إيران في الشمال، وإقليم كردستان العراق المتاخم لإيران في الغرب. بينما تهاجم إسرائيل، تسعى إيران لكسب الوقت".

فبحسب المجلة، "من خلال تجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل، يمكن لطهران تقوية برنامجها النووي، وتعزيز برنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتوسيع قدراتها العسكرية في العراق ولبنان وسوريا واليمن. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أيضًا أنه إذا تمكنت إسرائيل من جر طهران إلى صراع أكبر، فستضطر إدارة بايدن إلى التدخل عسكريًا. علاوة على ذلك، فإن تصاعد الأعمال العدائية من شأنه أن يزيد من احتمال أن يتوجه المزيد من الدول العربية نحو إسرائيل. ومع ذلك، فإن إيران تهاجم إسرائيل، في الغالب من خلال وكلاء لها مثل حماس وحزب الله. وتُظهر إيران أيضًا استعدادًا متزايدًا لاستهداف المواقع الاستخبارية الإسرائيلية القريبة من حدودها وزيادة التكاليف على الدول التي تسهل العمليات الإسرائيلية ضد إيران. كما ضغطت طهران على حلفائها العراقيين لإصدار قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لم تمر هذه الخطوات دون أن يلاحظها أحد في إسرائيل. بعد الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، نصحت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها بالابتعاد عن تركيا، وهي وجهة سياحية شهيرة بين مواطنيها، خوفًا من أن تكون إيران تسعى للرد من خلال مهاجمة مواطنين إسرائيليين".

وتابعت المجلة، "في خضم هذه الاضطرابات المتصاعدة، يتفاوض أعضاء إدارة بايدن في الدوحة، بالتنسيق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. من المؤكد أن الصفقة ستبعث الحياة في الاقتصاد الإيراني في وقت يتنامى فيه السخط الشعبي. وسيولد فرصا تجارية مع جيران إيران في وقت تعمل فيه إسرائيل على توسيع علاقاتها مع الدول العربية. كما أن الفشل في التوصل إلى اتفاق يزيد من مخاطر التصعيد مع إسرائيل. لكن الحرس الثوري الإيراني يتمتع بنفوذ قوي على الحكومة الإيرانية. ومن المفارقات أن كلاً من إسرائيل والحرس الثوري الإيراني يعارضان الاتفاق النووي ويستعدان لصراع يلوح في الأفق. في الأسابيع المقبلة، ستكون المشاركة الأميركية حاسمة لمنع حرب الظل بين إيران وإسرائيل من الخروج عن السيطرة. ويمكن أن تنفجر الهجمات المتصاعدة من قبل إسرائيل والوكلاء الإيرانيين في مواجهة أكبر، مما يؤجج التوترات من بلاد الشام إلى شبه الجزيرة العربية. وهذا يمكن أن يطيل أمد الأزمات السياسية في العراق ولبنان؛ إخراج الهدنة الهشة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات التي تقودها السعودية في اليمن عن مسارها؛ وحتى إعادة إشعال الصراع في سوريا. سوف يجر الولايات المتحدة إلى الوراء للتعامل مع المنطقة في الوقت الذي ترغب فيه في التركيز على روسيا والصين".

وبحسب المجلة، "لتجنب هذه النتائج، يجب على إدارة بايدن وضع خطوط حمراء مع الحكومة الإسرائيلية والإصرار على حدود الهجمات الاستفزازية. يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تضع الخطوط العريضة لاستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط لا تستند فقط إلى الاحتواء والمواجهة مع إيران أو تأمين خفض قصير الأجل لأسعار النفط. عوضاً عن ذلك، يجب أن تنشئ إطارا دائما لمنع الصراع. الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي إبرام صفقة نووية جديدة مع إيران. يمكن أن يؤدي الاختراق أيضًا إلى تغيير علاقات إيران مع جيرانها الخليجيين. حاولت طهران تعزيز علاقاتها مع الكويت وعمان وقطر. كما حرصت إيران على تحسين العلاقات مع الرياض وأبو ظبي. بعد خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، يدخل وقف إطلاق النار في اليمن الآن شهره الثالث. الاتفاق النووي سيضيف زخما لهذه المبادرة. بالمقابل، من المرجح أن تؤدي المزيد من العقوبات والهجوم الإسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني إلى إيقافه في مساره، مما يضع المنطقة على مسار تصعيد خطير".