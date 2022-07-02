"الشبح الهليوني" يجتاح الشواطئ العربية... ماذا عن لسعته؟

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يعتبر قنديل البحر أكبر "منغصات" مرتادي الشواطئ ومحبي السباحة في العالم، وقد تم تشبيهه بـ "الشبح الهليوني" الذي لا يريد أحد أن يتعرض للسعته.وتشهد مجموعة من شواطئ المدن العربية منذ أسابيع ظهور موجة اجتياح من قناديل البحر، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يدفعها للاقتراب من الشاطئ دون أن يكون هدفها إزعاج البشر.وتقول الخبيرة البيئية فيفي كلّاب، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قناديل البحر الشفافة ليست عدائية بطبيعتها ولا تستهدف البشر كونها لا تتغذى على "اللحم البشري"، ولكن ما يحصل هو أن هذه القناديل تخاف من البشر ومن أجل حماية أنفسها تقوم باللسع، حيث لا تحصل اللسعة إلا عندما يقوم الانسان بملامستها.كوكتيل من السموموبحسب كلّاب فإن قناديل البحر الشفافة يمكن رصدها في كل الشواطئ والمحيطات عند ارتفاع درجة حرارة المياه، مشيرة إلى أنها تمتلك "كوكتيل من السموم" في أجسامها ما يساعدها على شل حركة فريستها مثل السمك الصغير والقريدس والسلطعون ومن ثم أكلها.والغريب أن هذه القناديل التي تم رصد أكثر من 200 نوع منها، تأكل من فمها وتُخرج الفضلات أيضاً من فمها، كون لديها مخرج واحد فقط هو الفم.ووفقاً لفيفي كلّاب فإن لسعة القنديل الشفاف الموجود في البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر الخليج العربي والذي ليس له أي لون، يمكن أن تؤدي إلى حدوث احمرار وحكّة وفقاعات ماء وتقلصات في العضل لأنه يلسع في العضل، لافتة إلى أن هذا النوع من القناديل يعيش لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر ويكثر في الصيف عند ارتفاع درجة حرارة المياه وازدياد الأعشاب البحرية والطحالب.وبعكس القناديل الشفافة، فإن القناديل الملوّنة الموجودة في بعض المحيطات قد تتسبب لسعاتها بالموت، حيث أن هذا النوع يعيش لفترة تصل إلى عام.