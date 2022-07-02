Advertisement

عربي-دولي

"الشبح الهليوني" يجتاح الشواطئ العربية... ماذا عن لسعته؟

Lebanon 24
02-07-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-967732-637923562210466040.jpg
Doc-P-967732-637923562210466040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر قنديل البحر أكبر "منغصات" مرتادي الشواطئ ومحبي السباحة في العالم، وقد تم تشبيهه بـ "الشبح الهليوني" الذي لا يريد أحد أن يتعرض للسعته.

وتشهد مجموعة من شواطئ المدن العربية منذ أسابيع ظهور موجة اجتياح من قناديل البحر، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يدفعها للاقتراب من الشاطئ دون أن يكون هدفها إزعاج البشر.
Advertisement

وتقول الخبيرة البيئية فيفي كلّاب، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قناديل البحر الشفافة ليست عدائية بطبيعتها ولا تستهدف البشر كونها لا تتغذى على "اللحم البشري"، ولكن ما يحصل هو أن هذه القناديل تخاف من البشر ومن أجل حماية أنفسها تقوم باللسع، حيث لا تحصل اللسعة إلا عندما يقوم الانسان بملامستها.

كوكتيل من السموم

وبحسب كلّاب فإن قناديل البحر الشفافة يمكن رصدها في كل الشواطئ والمحيطات عند ارتفاع درجة حرارة المياه، مشيرة إلى أنها تمتلك "كوكتيل من السموم" في أجسامها ما يساعدها على شل حركة فريستها مثل السمك الصغير والقريدس والسلطعون ومن ثم أكلها.

والغريب أن هذه القناديل التي تم رصد أكثر من 200 نوع منها، تأكل من فمها وتُخرج الفضلات أيضاً من فمها، كون لديها مخرج واحد فقط هو الفم.

ووفقاً لفيفي كلّاب فإن لسعة القنديل الشفاف الموجود في البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر الخليج العربي والذي ليس له أي لون، يمكن أن تؤدي إلى حدوث احمرار وحكّة وفقاعات ماء وتقلصات في العضل لأنه يلسع في العضل، لافتة إلى أن هذا النوع من القناديل يعيش لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر ويكثر في الصيف عند ارتفاع درجة حرارة المياه وازدياد الأعشاب البحرية والطحالب.

وبعكس القناديل الشفافة، فإن القناديل الملوّنة الموجودة في بعض المحيطات قد تتسبب لسعاتها بالموت، حيث أن هذا النوع يعيش لفترة تصل إلى عام.
 
آلاف الخلايا اللاسعة

ويقول أخصائي الأمراض الجلدية أحمد الصميلي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذا الحيوان الهليوني الشفاف يُعد من أكبر المنغصات لسباحة الإنسان في البحر، مشيراً إلى أنه في حال معرفة كيفية معالجة لسعة قنديل البحر فإن رهبته ستقل.

ووفقاً للصميلي فإن قناديل البحر تمتلك آلاف الخلايا اللاسعة، وبالتالي تختلف إصابة الشخص الذي تعرض للسع بحسب عدد الخلايا اللاسعة التي اخترقت جلده.

فمثلاً وفي حال نتج عن ملامسة قنديل البحر لجلد الإنسان احمرار بسيط مرفق بألم أو حكّة بسيطة، فهذا لا يستدعي أي معالجة خاصة والشيء الوحيد الذي يخفف من حدّة الاصابة هو وضع الماء البارد في أماكن الاحمرار.

ولكن إذا لاحظتم وجود احمرار شديد وتكوّن فقاعات مليئة بالماء كالحروق، فالأمر يستدعي معالجة فورية موضوعية أساسها تنظيف مكان الاحمرار الحاد عبر مادة معقّمة.

وإن كان هناك "شبه حروق" فهذا يتطلب وضع مواد مضادة حيوياً وذلك تحت إشراف الصيدلي أو الطبيب الاختصاصي.

تؤذي بعد الموت

وحذّر الصميلي من أن قناديل البحر تظل قادرة على اختراق جلد الإنسان ولسعه حتى وإن كانت ميتة، داعياً إلى توخي الحذر من قناديل البحر التي تلفظها المياه إلى الشاطئ.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2022-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:07 | 2022-07-02
16:05 | 2022-07-02
16:00 | 2022-07-02
15:30 | 2022-07-02
15:00 | 2022-07-02
14:30 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website