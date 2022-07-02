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عربي-دولي

قبيل توجهه لدمشق.. وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى سوريا

Lebanon 24
02-07-2022 | 08:30
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن هدف زيارته إلى سوريا هو "إحلال السلام والأمن في المنطقة".

وقبيل توجهه لدمشق، قال حسين أمير عبد اللهيان: "استمراراً لزيارتي التي قمت بها إلى تركيا قبل 4 أيام، كان من الضروري إجراء مشاورات مع السلطات السورية".
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وأضاف أمير عبد اللهيان: "هناك تطورات في المنطقة، وعلينا السعي لضمان دور بناء للجمهورية الإسلامية في المنطقة ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".

وأردف: "جزء من زيارتي إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة بإيران".
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