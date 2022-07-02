26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تصريحات بايدن عن روسيا تثير استياء بين الأميركيين
Lebanon 24
02-07-2022
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى قراء وكالة "بلومبرغ"، ردود فعل حادة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.
وفي وقت سابق، قال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، إنه سيتوجب على الأميركيين دفع ثمن البنزين الباهظ لأطول فترة ممكنة، ملقياً باللوم على روسيا في ذلك.
Advertisement
كذلك، شدد بايدن على ضرورة تحمل ذلك "طالما أن الأمر يتطلب منع روسيا من هزيمة أوكرانيا".
وتسبب تصريح الرئيس الأميركي هذا، بإثارة امتعاض القراء في تعليقاتهم على تويتر الوكالة.
وقال المستخدم HeirToThaThrone: "يتحمل مسؤولية هذا التضخم الشنيع كل الذين صوتوا لصالح أوباما / بايدن".
وطرح 0range Crush السؤال: "متى سيغضب الأمريكيون لأن أوكرانيا لا تستحق كل هذا العناء؟".
وأشار Ethereum Fibonacci، إلى أن الفترة التي قصدها بايدن هي حتى نوفمبر "لأن غباءه سيكلف الديمقراطيين الانتخابات".
وقال المستخدم Phantom: "المضحك هو أن بايدن فعل كل ما في وسعه لكي تكسب روسيا المال".
وأضاف Scott Isbell: "لقد فقد كل ارتباط بالواقع. هذا أمر غير طبيعي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)
16:45 | 2022-07-01
01/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
02:45 | 2022-07-02
02/07/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
23:54 | 2022-07-01
01/07/2022 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
01:44 | 2022-07-02
02/07/2022 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
Lebanon 24
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
08:00 | 2022-07-02
02/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:07 | 2022-07-02
الجيش الليبي ينحاز للتظاهرات.. والمحتجون يؤجلون عصيانهم
16:05 | 2022-07-02
لوكاشينكو: بيلاروسيا تصدت لضربات صاروخية أوكرانية
16:00 | 2022-07-02
ما هي خطوات واشنطن للتعامل مع طهران في حال فشل التوصل لاتفاق نووي؟
15:30 | 2022-07-02
الأمم المتحدة تدين اقتحام متظاهرين لمقر مجلس النواب الليبي
15:00 | 2022-07-02
مظاهرات ليبيا تنذر بالأسوأ.. وسيناريو الانتخابات تحت حكومتين "مستبعد"
14:30 | 2022-07-02
بيسكوف يعلق على إمكانية "حرب الكل ضد الكل"
فيديو
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
02/07/2022 23:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
02/07/2022 23:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
02/07/2022 23:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact