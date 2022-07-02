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عربي-دولي

الإعلان عن إنشاء "أول جيش درون" أوكرانيا

Lebanon 24
02-07-2022 | 11:00
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أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدوروف، أمس الجمعة، عن إنشاء أول جيش مسيرات (درون) في العالم.
وقال فيدوروف بمنشور على تويتر، إن "هذا الإعلان تم بالاشتراك مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية".
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وأضاف: "نقوم بإنشاء أول جيش من الطائرات المسيرة في العالم. الهدف الأولي هو شراء 200 طائرة مسيرة تنقذ الأرواح وتساعد على القتال".
 
ودعا المسؤول الأوكراني إلى التبرع بالمال لشراء الطائرات، أو لمن لديهم طائرات مسيرة إلى إرسالها للجيش.

ويذكر أن أوكرانيا حصلت على طائرات مسيرة من عدة دول، ومنها طائرات كاميكازي أمريكية وبيرقدار التركية.
ووفق ما نقله موقع "الحرة"، تقول صحيفة "دايلي بيست" إن "طائرات كاميكازي بدون طيار بعيدة المدى تشكل تهديداً جديداً لروسيا"، وأضافت: "يمكن لهذه الطائرات المسيّرة أن تقطع مئات الأميال دون الحاجة إلى مشغل، وهي صغيرة بما يكفي للتهرب من الدفاع الجوي الروسي، المصمم للكشف عن الطائرات المقاتلة والصواريخ والاشتباك معها".
وأكبر مصدر للقلق لروسيا هو أن أوكرانيا قادرة على صنع هذه المنتجات بثمن بخس وبسهولة.
 
ويمكن شراء هياكل الطائرات والمحركات وأنظمة التوجيه تجاريا وتجميعها دون الكثير من الخبرة التقنية.
 
ويمكن أن تلحق أضرارا بملايين الدولارات إذا اصطدمت بخزان وقود أو أشعلت النار في سفينة بحرية راسية. واعتماداً على التكلفة النهائية للطائرة، يمكن أن تكون أرخص من الصواريخ التي ستستخدمها روسيا لإسقاطها، بحسب "الحرة".
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