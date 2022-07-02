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إحباط عملية سطو "خلية إرهابية" على بنك في تونس

Lebanon 24
02-07-2022 | 11:30
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تمكنت السلطات التونسية من تفكيك "خلية إرهابية" بولاية صفاقس، بعد تكاتف أجهزة الدولة وإدارة مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ، أنه تمّ إعداد كمين مُحكم من قبل الوحدة الأمنيّة المتعهّدة، أدى إلى إيقاف عناصر الخلية التي تضم 3 أشخاص.
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وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بتبنيهم للفكر المتشدد ونية سرقة الأموال، كما اعترفوا بتخطيطهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة، وفقا للداخلية التونسية.

وهاجمت السلطات الخلية الإرهابية قبل قيامهم بعملية سطو على بنك، خطط الإرهابيين خلالها بالسيطرة على البنك باستخدام الأسلحة النارية، بالإضافة إلى احتجاز رهائن وتعطيل أنظمة المراقبة.

وتم إيداع المتهمين في السجن، حتى تتم محاكمتهم في الجانب القضائي المختص بمكافحة الإرهاب.

وتعاونت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب، بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لتفكيك الخلية الإرهابية في صفاقس.
 
 
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