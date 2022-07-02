بصواريخ عالية الدقة.. روسيا تعلن تدمير مواقع أوكرانية "هامة"

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها دمرت 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية، في جنوب وشرقي البلاد، في أحدث ضربة لروسيا خلال الحرب المشتعلة منذ فبراير الماضي.ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع أنه جرى تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس شرقي البلاد وميكولايف في جنوبها باستخدام أسلحة عالية الدقة، كما تم تدمير 3 مواقع تخزين في منطقة زابورجيا، التي تقع جنوبي أوكرانيا، وفق "رويترز".وكان رئيس مدينة ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، قد صرح في وقت سابق أن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.