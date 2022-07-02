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عربي-دولي

بصواريخ عالية الدقة.. روسيا تعلن تدمير مواقع أوكرانية "هامة"

Lebanon 24
02-07-2022 | 12:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها دمرت 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية، في جنوب وشرقي البلاد، في أحدث ضربة لروسيا خلال الحرب المشتعلة منذ فبراير الماضي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع أنه جرى تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس شرقي البلاد وميكولايف في جنوبها باستخدام أسلحة عالية الدقة، كما تم تدمير 3 مواقع تخزين في منطقة زابورجيا، التي تقع جنوبي أوكرانيا، وفق "رويترز".
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وكان رئيس مدينة ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، قد صرح في وقت سابق أن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.
 
وكتب على تطبيق "تلغرام": "هناك انفجارات قوية في المدينة. التزموا البقاء في الملاجئ".

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من قصف شديد طال مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا.

وتركز روسيا جهودها الحربية في الأسابيع الأخيرة في شرق وجنوبي أوكرانيا بعد أن انسحبت من محيط العاصمة كييف في مطلع نيسان الماضي.
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