بيسكوف يعلق على إمكانية "حرب الكل ضد الكل"

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علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت "حرب الكل ضد الجميع ممكنة".وقال بيسكوف: "لنتحدث عن شيء أكثر إيجابية، يأمل الجانب الروسي أن تظل لدى الدول الغربية ولو جزئيا على الأقل إرادة سياسية وعقلانية".وأشار بيسكوف إلى أن العقلانية السياسية موجودة في روسيا، "هذا أمر مؤكد، ولا شك فيه".