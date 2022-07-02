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عربي-دولي

بيسكوف يعلق على إمكانية "حرب الكل ضد الكل"

Lebanon 24
02-07-2022 | 14:30
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علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت "حرب الكل ضد الجميع ممكنة".

وقال بيسكوف: "لنتحدث عن شيء أكثر إيجابية، يأمل الجانب الروسي أن تظل لدى الدول الغربية ولو جزئيا على الأقل إرادة سياسية وعقلانية".
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وأشار بيسكوف إلى أن العقلانية السياسية موجودة في روسيا، "هذا أمر مؤكد، ولا شك فيه".
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