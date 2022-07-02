25
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكمامات تعود إلى فرنسا.. نداء حكومي بعد تزايد إصابات كورونا
Lebanon 24
02-07-2022
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا مسؤولون فرنسيون، السبت، للعودة إلى ارتداء الكمامات، على خلفية الارتفاع الهائل في إصابات كورونا التي تتطلبت حالتها النقل إلى المستشفيات، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة.
ووضع المسؤولون الفرنسيون الأمر في إطار "الدعوة" و"التوصية"، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة، التي قد تخيف السياح خاصة في ظل الموسم السياحي المزدهر أو تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
Advertisement
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أوليفيا غريغوار، إنه لا توجد خطط لإعادة فرض اللوائح الوطنية التي تحد أو تضع شروطا للتجمعات في الداخل والنشاطات الأخرى.
وكانت ذكرت في مقابلة سابقة مع قناة "بي أف أم تي في": "لقد سئم الفرنسيون القيود. نحن واثقون من أن الناس سيتصرفون بمسؤولية".
وفي نيسان الماضي، رفعت الحكومة الفرنسية معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وعاد السائحون الأجانب برا وبحرا وجوا إلى شواطئ البحر المتوسط والمطاعم والحانات في فرنسا.
وأظهرت بيانات رسمية فرنسية أنه يجري نقل ما يقرب من 1000 مريض مصابين بـ"كوفيد- 19" إلى المستشفيات يوميا.
وتتزايد الإصابات بالوباء أيضا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، لكن فرنسا بها نسبة عالية بشكل استثنائي من حالات صعبة تحتاج علاجا في المستشفيات، وفقا لتقديرات منظمة "آور وورلد إن داتا" (عالمنا في شكل بيانات).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
Lebanon 24
لأول مرة الفنانة السورية الشهيرة بإطلالة جريئة على بحر دبي.. تاتو وتوب مكشوفة (صور)
08:00 | 2022-07-02
02/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
Lebanon 24
تحديثٌ جديد لأسعار بطاقات التشريج.. شاهدوا كيف أصبحت!
02:45 | 2022-07-02
02/07/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
Lebanon 24
حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟
23:54 | 2022-07-01
01/07/2022 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
Lebanon 24
هل تكون هذه السيدة وزيرة للطاقة؟
01:44 | 2022-07-02
02/07/2022 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار" بطاقات التشريج يرتفع مساء اليوم.. إليكم الأسعار الجديدة!
Lebanon 24
"دولار" بطاقات التشريج يرتفع مساء اليوم.. إليكم الأسعار الجديدة!
11:31 | 2022-07-02
02/07/2022 11:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-07-02
البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى
16:42 | 2022-07-02
قاضيان ومحقق فرنسيون في طوكيو لإجراء استجوابات بشأن كارلوس غصن
16:37 | 2022-07-02
الأسد: الحرب في أوكرانيا تشكّل بداية لتوازن دولي جديد
16:17 | 2022-07-02
رئيس وزراء إسرائيل يحذر إيران وحلفاءها من "اختبار القوة"
16:11 | 2022-07-02
السلطة الفلسطينية سلمت الأميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة
16:07 | 2022-07-02
الجيش الليبي ينحاز للتظاهرات.. والمحتجون يؤجلون عصيانهم
فيديو
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
03/07/2022 04:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
03/07/2022 04:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
03/07/2022 04:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact