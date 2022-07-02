Advertisement

عربي-دولي

لوكاشينكو: بيلاروسيا تصدت لضربات صاروخية أوكرانية

Lebanon 24
02-07-2022 | 16:05
A-
A+
Doc-P-967871-637924000238458893.jpg
Doc-P-967871-637924000238458893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إن أوكرانيا حاولت، قبل 3 أيام، استهداف منشآت عسكرية على الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة أنباء "بلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن أوكرانيا "حاولت قصف منشآت عسكرية بيلاروسية لكن تم اعتراض جميع صواريخها"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.
Advertisement

وشدد على أن "بيلاروسيا لا تريد الحرب مع أوكرانيا".
وتابع: "الخطر الرئيسي في أوكرانيا هو أن النازية تتحول إلى فاشية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.. هذه الفاشية ستصل إلى أوروبا، وأعلم أن الغالبية العظمى من الأوروبيين لا يريدون ذلك".

وأضاف: "الأوروبيون، وكذلك الأميركيون، معتادون على فعل كل شيء بأيدي شخص آخر".

وتقول بيلاروسيا إها لا تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها "قد تفعل إذا تطلب الأمر ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-07-02
16:42 | 2022-07-02
16:37 | 2022-07-02
16:30 | 2022-07-02
16:17 | 2022-07-02
16:11 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website