Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء إسرائيل يحذر إيران وحلفاءها من "اختبار القوة"

Lebanon 24
02-07-2022 | 16:17
A-
A+
Doc-P-967875-637924007971964179.jpg
Doc-P-967875-637924007971964179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية "كل من يلتمس العدوان" على بلاده، من أن إسرائيل قادرة على استخدام قوتها أمام أي تهديد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الفترة الانتقالية، يائير لبيد: "كل من يلتمس الاعتداء علينا، من غزة حتى طهران، ومن شواطئ لبنان حتى سوريا، لا تختبرونا".
Advertisement

وأكد أن إسرائيل قادرة على استخدام قوتها أمام أي تهديد، وأمام كل عدو، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده جمة، وتشمل مكافحة إيران والإرهاب الداخلي.

وقال لبيد في كلمة مساء السبت: "نعتقد بأن التهديد الإيراني هو أكبر تهديد على إسرائيل. وسنبذل كل ما يلزم من أجل منع إيران من امتلاك قدرة نووية، أو التموضع قرب حدودنا".

وأضاف: "إن التحديات التي نواجهها جمة وتشمل مكافحة إيران والإرهاب الداخلي وأزمة جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي وغلاء المعيشة وتعزيز الأمان الشخصي".


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-07-02
16:42 | 2022-07-02
16:37 | 2022-07-02
16:30 | 2022-07-02
16:11 | 2022-07-02
16:07 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website