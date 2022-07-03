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عربي-دولي

انفجارات تهز مدينة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا.. ماذا عن الإصابات؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2022 | 00:00
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أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف في منشور على تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد، ان انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني.

 

وأضاف أن 3 أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى.

 

وقال غلادكوف: "يجري التحقيق في أسباب الحادث. من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل".

 

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(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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