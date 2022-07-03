انفجارات تهز مدينة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا.. ماذا عن الإصابات؟ (فيديو)

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف في منشور على تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد، ان انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب في اندلاع حريق في مبنى سكني.

وأضاف أن 3 أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقال غلادكوف: "يجري التحقيق في أسباب الحادث. من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل".

There are injured following a large explosion moments ago in #Belgorod. pic.twitter.com/U4eZPDp8q3 — The Intel Crab (@IntelCrab) July 3, 2022

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(سكاي نيوز)