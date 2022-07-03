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عربي-دولي

"سنستهدف عواصمكم".. تهديد خطير من رئيس بيلاروسيا للغرب

Lebanon 24
03-07-2022 | 01:30
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هدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الغرب بشكل صريح، حال إقدام أي دولة على مهاجمة بلاده.

وقال لوكاشينكو، السبت، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال البلاد إنه "إذا وقع هجوم على بيلاروس، فإن بلاده سترد على الفور".
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وأضاف لوكاشينكو، البالغ من العمر 67 عاما: "قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم"، لكنه لم يشرح بالضبط ما الذي يقصده بهذا، موضحا: "لا تلمسنا – ولن نلمسك".

وتقدم حليفتها مينسك تقدمان نفسيهما مرارا وتكرارا كضحايا لسياسات يفترض أنها معادية من قبل الغرب، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على وجه الخصوص.

ومنذ نهاية شباط كانت هناك مخاوف من أن تنضم بيلاروس رسميا إلى الحرب إلى جانب روسيا.

واعترف لوكاشينكو بالفعل أنه في الأسابيع الأولى من الحرب تم إطلاق صواريخ روسية على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية.
 
(العين)
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