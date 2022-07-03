حذرهم من نقص محتمل... بلد أوروبي يدعو مواطنيه لترشيد استهلاك الغاز

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دعا مسؤول ألماني، مواطني بلاده إلى توفير الطاقة والاستعداد لنقص "محتمل" خلال الشتاء المقبل، تحسباً لقطع روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي.وحث كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفدرالية للطاقة (حكومية)، أصحاب المنازل على فحص الأجهزة التي تعمل بالغاز وإعادة ضبطها لزيادة كفاءتها، مشيراً إلى أن ذلك يمكنه تقليل استهلاكها من 10 إلى 15%، وفقاً لصحيفة "فنك" المحلية.تأتي هذه الدعوة بعد أن خفّضت روسيا، مؤخراً، تدفقات الغاز إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء خزانات الوقود المستخدمة لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل في الشتاء.إذ قال مولر إن السكان ومالكي العقارات بحاجة إلى الاستعداد خلال الـ12 أسبوعاً المتبقية قبل حلول فصل الشتاء.وفي نفس السياق، حذر روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ، من احتمالية "إغلاق" خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" اعتباراً من 11 تموز الجاري، عندما تبدأ أعمال صيانته الدورية، وفق وكالة أسوشيتد برس.وزير الاقتصاد أوضح أن أعمال الصيانة خلال الصيف الماضي أدت إلى إغلاق خط الأنابيب لمدة 10 أيام تقريباً، مشيراً إلى أن هناك احتمالية أن تتحول الصيانة الدورية لخط أنابيب الغاز إلى "صيانة سياسية طويلة الأمد".وتابع: "إذا تم خفض تدفق الغاز من روسيا لفترة أطول، فسيتعين علينا التحدث بجدية أكبر عن تقليل الاستخدام".