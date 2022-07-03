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عربي-دولي

ضربة للحكومة.. استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني بشكل مفاجئ

Lebanon 24
03-07-2022 | 02:30
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استقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، في ضربة لحكومة تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة.

ونشر جوزمان، الذي شغل هذا المنصب منذ 10 كانون الأول 2019، وقاد صفقة إعادة هيكلة ديون الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي والدائنين، رسالة على حسابه على "تويتر" يعلن فيها قراره.
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وقال جوزمان في رسالة موجهة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز: "أكتب إليكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد".

ولم يقدم جوزمان أسبابا لاستقالته لكنه كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني.

كما اعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف" هو أمر "أساسي" في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو، كما تراجعت السندات السيادية.

ووصلت معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019.

وتسود حالة من التشكك بين المواطنين بشأن الاقتصاد والتشاحن الداخلي في الائتلاف الحاكم بين المعتدلين مثل جوزمان وجناح أكثر تشددا.

وقال جوزمان: "يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحاكم لاختيار من يتولى المنصب خلفا له".

وقال ميجيل كيجيل، وزير المالية السابق، لـ"رويترز"، إن "من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة".

وأشار إلى أن التضخم قد يصل إلى 80% هذا العام وهناك فجوة تقارب 100% بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
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