للمرة الأولى... مراقبون إسرائيليون يشاركون بمناورات في المغرب

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "مراقبين عسكريين إسرائيليين شاركوا في تدريبات بالمغرب للمرة الأولى".وأوضحت أن "حضور المراقبين الثلاثة في تدريبات "الأسد الأفريقي 2022" الأسبوع الماضي، والتي شاركت فيها أيضا قوات أميركية، جاء بعد مشاركة وحدة مغربية لمكافحة الإرهاب في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات في إسرائيل العام الماضي".ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها "علامة على تحسن العلاقات بعد رفع مستواها في عام 2020".