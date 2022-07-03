Advertisement

عربي-دولي

تبادل لإطلاق النار وسط أثينا.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
03-07-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-967915-637924282323170221.jpg
Doc-P-967915-637924282323170221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، وقوع إطلاق للنار بين رجال الشرطة ومجموعة من المجرمين في العاصمة أثينا، أدى إلى قتل أحد المهاجمين فيما أصيب ضابطا شرطة بجروح.
 
وقال: "تصدى اثنان من ضباط الشرطة لقطاع الطرق في منطقة باتيسيا بالعاصمة أثينا، حيث كان هناك تبادل لإطلاق النار، ونتيجة الحادث تمكن الضابطان من قتل أحد المجرمين.. لقد أنقذوا المواطنين بشجاعة".
Advertisement

وأضاف: "كلا الضابطان أصيب بجروح طفيفة، ولحسن الحظ".

وأشار إلى أنه قام برفقة قائد الشرطة العاصمة بزيارة المستشفى التي نقل إليها الضابطان وتطمأن على حالتهما الصحية، وقال: "كل شيء سيكون على ما يرام".

ووفقا لبوابة "Proto Theme" المحلية، وقعت عملية سطو مسلح في محطة الوقود، وسرعان ما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وإصابة ضابطي شرطة.
 
"نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-07-03
04:00 | 2022-07-03
03:30 | 2022-07-03
03:00 | 2022-07-03
02:30 | 2022-07-03
02:00 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website