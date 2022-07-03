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عربي-دولي
في وقت قريب... "نيويورك بوست": ترامب يفكر في الإعلان عن حملته الرئاسية لعام 2024
Lebanon 24
03-07-2022
|
05:00
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نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يفكر في الإعلان عن حملته الرئاسية لعام 2024 في وقت قريب".
وكان ترامب قد أشار إلى أن "الولايات المتحدة إهتزت بشدة خلال العامين الماضيين لدرجة أنها أصبحت أضحوكة". وهاجم في إجتماع حاشد في إلينوي، الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، متهما إياهم بخسارة الميزة الإقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي. وأوضح أن "هذا لم يعد بلدًا عظيمًا، لقد تدهور. هذا بلد به أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا، وأعلى أسعار وقود في التاريخ. لم تكن لدينا أبدا حالة طاقة من هذا القبيل. لم نعد مستقلين في مجال الطاقة، أو حتى دولة مهيمنة، كما كانت قبل عامين فقط".
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ولفت ترامب، إلى أنه "خلال سنوات رئاسة بايدن، فقدت اميركا حرية التعبير والصحافة المستقلة، وواجهت زيادة حادة في الجريمة والوفيات، وطفرة في الهجرة غير الشرعية، وإنهيارًا اقتصاديًا".
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