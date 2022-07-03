"ذوبان الجليد" مع تركيا: هل يساعد أوكرانيا على كسب الحرب؟

في خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، التقى الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى منذ عام مع الرئيس رجب طيب أردوغان، متجاهلاً القضايا الطويلة الأمد مع الزعيم التركي.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "تواصل تركيا اللعب على جانبي الصراع الروسي الأوكراني. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة الآن للتعامل مع أنقرة، فيجب أن تركز الصفقة التالية على إقناع أردوغان بالوقوف إلى جانب الغرب في ما يتعلق بالحرب على أوكرانيا. ما من حبٍ ضائع بين بايدن وأردوغان. بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، كان بايدن من المنتقدين المنتظمين لتركيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود جمهور أميركي يوناني قوي في موطنه ولاية ديلاوير. كنائب للرئيس، اشتبك بايدن مع أردوغان بسبب تراجع الزعيم التركي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن على الرغم من الكره المتبادل، سعى أردوغان منذ فترة طويلة إلى مصادقة بايدن. سمحت المكالمة الهاتفية واللقاءات الثنائية التي جرت هذا الأسبوع في مدريد مع الرئيس الأميركي لأردوغان بإبراز نفسه أمام شعبه كقائد مهم على المسرح العالمي".

وتابعت الصحيفة، "يصر البيت الأبيض على عدم وجود مقايضة. ومع ذلك، يعترف المسؤولون سراً بأن التوقيت القريب للحماس الجديد لإدارة بايدن بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا وقرار أردوغان بالسماح لحلف الناتو بالمضي قدمًا في عضوية السويد وفنلندا ليس من قبيل الصدفة. وهذا يدل على أن الجانب الأميركي واقعي بشأن طبيعة العلاقة المتبادلة. لطالما كان أردوغان - وربما سيظل كذلك - حليفًا إشكاليًا يطالب بتنازلات لفعل الشيء الصحيح. توفر تفاعلات بايدن وأردوغان الإيجابية هذا الأسبوع فرصة لتحسين العلاقات بشكل كبير بعد سنوات من الإهمال وانعدام الثقة المتبادلين. إذا تمكن كلا الجانبين من حشد الإرادة السياسية للاستمرار، فإن الخطوة التالية ستكون إشراك تركيا في ما يتعلق بأزمة أوكرانيا. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تكون بها تركيا أكثر دعمًا لأوكرانيا - إذا تمكنت الولايات المتحدة والغرب من إقناع أردوغان بأن هذا يصب في مصلحته. لم ترفض تركيا الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا فحسب، بل أصبحت أيضًا ملجأً رئيسيًا للمتهربين من العقوبات. ويجب أن يتوقف هذا الأمر. تقدم شركة تركية مرتبطة بعائلة أردوغان طائرات بدون طيار متطورة لأوكرانيا، وهو أمر جيد، لكن منذ شهور، سعت أوكرانيا للحصول على المزيد من الأسلحة التركية لتشمل أشياء مثل الأنظمة المضادة للصواريخ أضف إلى ذلك الصواريخ وقدرات الحرب الإلكترونية".

وأضافت الصحيفة، "يمكن أن يكون لتركيا التأثير الأكبر من خلال المساعدة في كسر الحصار البحري الروسي على أوديسا. من خلال منع صادرات الحبوب، يعمل الروس على تخريب الاقتصاد الأوكراني وتغذية أزمة الغذاء العالمية. وقال ستيفن كوك، أحد كبار الزملاء في مجلس العلاقات الخارجية، لكاتب المقال: "قد يكون دعم إدارة بايدن الواضح لطائرات F-16 الجديدة لتركيا مجرد بداية لاستراتيجية لجلب أنقرة وتحفيز الحكومة التركية على الابتعاد عن الدبلوماسية مع روسيا لصالح المشاركة في جهد دولي لتأمين الصادرات الزراعية الأوكرانية". أعلن أردوغان الأسبوع الماضي أن حكومته ستبدأ محادثات مع موسكو حول فتح "ممرات" لصادرات الحبوب، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك مجرد تكتيك من الروس. عندما تأتي هذه الجهود غير المجدية إلى خواتيمها، سيتعين على تركيا أن تقرر ما إذا كانت ستنضم إلى شركاء أوكرانيا لتسهيل الصادرات دون إذن روسيا. وقال كوك: "فتح تلك الموانئ قد يتطلب دورًا مباشرًا أكثر للولايات المتحدة والناتو". وأضاف: "ستكون تركيا مهمة في هذا الجهد لأنها تمثل قوة في البحر الأسود وكونها الدولة التي تسيطر على مضيق البوسفور". من المؤكد أن التوقعات بأن أردوغان سينفصل تمامًا عن صديقه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تكون منخفضة. الزعيم التركي، الذي يواجه رياحًا سياسية معاكسة في الداخل قبل الانتخابات العام المقبل، لديه أيضًا حافز لمواصلة حشد أتباعه القوميين من خلال شيطنة الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة".

وبحسب الصحيفة، "لكن مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، دافع منذ فترة طويلة عن نهج أكثر تعاملاً في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا. وقال إريك إيدلمان، السفير الأميركي السابق في تركيا، لكاتب المقال: "لن يكون هناك تقارب كامل مع تركيا أبدًا. ما سنشهد عليه هو سلسلة من الصفقات لمرة واحدة. وهذا ليس سيئا بالضرورة". هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مغازلة أردوغان الطويلة مع بوتين لم تعد تؤتي ثمارها. يجب على تركيا ألا تعتبر روسيا موردا موثوقا للأسلحة بعد الآن. تساعد الحرب في أوكرانيا على دفع التضخم في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة، مما يؤدي إلى تدمير اقتصادها المهتز بالفعل. وتواجه تركيا أيضًا القوات الروسية في عدة أماكن، بما في ذلك سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ. بالتأكيد، يمكن للولايات المتحدة أن تنتظر لترى ما إذا كان أردوغان يسقط من السلطة. لكن ليس هناك ما يضمن أن أي حكومة تأتي بعد ذلك ستكون شريكًا أمنيًا أفضل في أوكرانيا. أردوغان هو الحليف الإشكالي الذي نعرفه - وفي الوقت الحالي، يبدو أنه في حالة مزاجية لعقد الصفقات".

وختمت الصحيفة، "سيكون من الأفضل لإدارة بايدن أن تختار الخيار الأفضل بين الخيارات السيئة حتى ولو لم ترغب بالقيام به والمضي قدمًا في تحسين العلاقات مع تركيا، بدلاً من قضاء وقتها الدبلوماسي المحدود وطاقتها في التركيز على الشركاء الذين لديهم قدرة أو إرادة أقل للمساعدة، مثل المملكة العربية السعودية. قد يكون انضمام أنقرة إلى الغرب هو المفتاح لمساعدة أوكرانيا على كسر الجمود والفوز بالحرب".