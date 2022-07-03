Advertisement

عربي-دولي

حرب أوكرانيا.. لوغانسك في قبضة روسيا والانفصاليين

Lebanon 24
03-07-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-968025-637924550281632453.jpg
Doc-P-968025-637924550281632453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قواتها وقوات الانفصاليين الموالية لها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوغانسك، فيما يبدو أنه تطور عسكري كبير في الحرب المندلعة منذ شباط الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا تمت، إثر "تحرير" مدينة ليسيشانسك، آخر جيب للقوات الأوكرانية في لوغانسك، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.
Advertisement

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن قواتها تطوق المدينة وتندفع نحو القتال في داخلها.

ولم تعلق كييف على هذه التطورات حتى الآن، لكنها أكدت في وقت سابق اندلاع معارك شرسة في ليسيشانسك، ودعت السكان إلى المغادرة.

وتسارعت الأحداث في منطقة لوغانسك خلال الأيام الأخيرة، بعدما كثفت قوات الروسية من هجومها على ليسيشانسك، آخر إثر السيطرة على المدينة التوأم لها سيفرودونيتسك في أواخر يونيو الماضي.

وتوقعت قوات جمهورية لوغانسك، الموالية لموسكو وغير المعترف بها دوليا، السبت، السيطرة على بقية أراضي المنطقة خلال الأيام المقبلة، لكن يبدو أن السيطرة كانت أسرع من المتوقع.

ويتكون إقليم دونباس شرقي أوكراني من منطقتي لوغانسك ودونيتسك، ويعيش فيها مواطنون أوكرانيون ناطقون بالروسية، وتقول موسكو إنهم كانوا يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من جانب كييف.

وأطلقت روسيا حربا في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، وذكرت أن السبب وراء ذلك هو حماية دونباس.

وتنبع أهمية إقليم دونباس من كونه منطقة صناعية بارزة في أوكرانيا، فضلا عن أنه يحتضن احتياطيات ضخمة من الفحم.

ويُنظر البعض للسيطرة عل لوغانسك بأنه إنجاز عسكري روسي، سيمهد الطريق أمام ضمها إلى روسيا.

وتسيطر موسكو وقوات الانفصاليين الموالين لها على معظم أراضي منطقة دونيتسك، وتسعى إلى استكمال السيطرة على بقية الأراضي في دونباس الذي أعلن فيه الانفصاليون إنشاء "جمهوريتين" في عام 2014.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-07-03
12:30 | 2022-07-03
12:00 | 2022-07-03
11:30 | 2022-07-03
11:00 | 2022-07-03
10:30 | 2022-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website