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عربي-دولي

موقع يكشف: غواصة يونانية "حديثة جداً" تتعرض لحادث غريب

Lebanon 24
03-07-2022 | 08:30
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قال موقع Militair.gr، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن غواصة يونانية "حديثة جدا" تعرضت لحادث في بحر إيجه، تسبب بإصابة العديد من أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

وذكر الموقع، أن الحادث وقع في بداية حزيران الماضي مع الغواصة "بيبينوس".
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ووفقا له، حاولت الغواصة تنفيذ عملية صعود تسمى "الصعود الصاروخي" ولكنها صعدت إلى السطح بزاوية 52 درجة. وتسبب الطفو السريع بإصابة العديد من أفراد الطاقم بجروح طفيفة. ويحاول المختصون حاليا، تحديد أسباب وملابسات الحادث. ويشار إلى أن الطاقم لم يفقد رباطة الجأش وتصرف "بدم بارد" قلل من عواقب الصعود "الصاروخي".

قبل أيام قليلة من الحادث، في 3 حزيران، منح رئيس الأركان العامة بالجيش، قائد الغواصة شارة "صديق البيئة" للقوات المسلحة لاتخاذه إجراءات لحماية البيئة خلال عام 2021.

وأشار الموقع إلى أن قيادة البحرية اليونانية، لا تزال تلتزم الصمت المطبق تجاه الحادث ولم تقدم أي تعليق أو معلومات مفصلة عنه.

تنتمي الغواصة "Pipinos" (S121) إلى فئة U214، وتم إنزالها إلى المياه في تشرين الأول 2014.
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