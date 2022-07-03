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عربي-دولي

بيونغ يانغ تحذر من حرب نووية في أوروبا!

Lebanon 24
03-07-2022 | 09:00
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وجهت كوريا الشمالية انتقادات إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الأحد، لسعيها إلى تعزيز التعاون الأمني الثلاثي.

ودانت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ بشدة المناقشات حول التدريبات العسكرية الثلاثية التي أجراها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول مع نظيره الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء اليابان اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في أسبانيا قبل أيام.
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وقال المتحدث باسم الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: "تظهر قمة الناتو الأخيرة أنها تنتهج خطة لاحتواء روسيا والصين معا من خلال تحقيق "عسكرة" أوروبا وتشكيل تحالف عسكري مثل الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التحالف العسكري الثلاثي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان كوسيلة مهمة لتجسيد الخطة".

وتابع المتحدث: "بسبب التحركات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة والقوات الخادمة لها، أصبح السلام والأمان العالميان في أخطر حالاتهما بعد نهاية الحرب الباردة، حيث قد تندلع الحرب النووية فجأة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف المسؤول أن كوريا الشمالية ستدافع "بإحكام" عن سيادة ومصالح البلاد، وستؤدي "واجبها المسؤول" لضمان السلام والأمن في المنطقة.
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