28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيونغ يانغ تحذر من حرب نووية في أوروبا!
Lebanon 24
03-07-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت كوريا الشمالية انتقادات إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الأحد، لسعيها إلى تعزيز التعاون الأمني الثلاثي.
ودانت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ بشدة المناقشات حول التدريبات العسكرية الثلاثية التي أجراها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول مع نظيره الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء اليابان اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في أسبانيا قبل أيام.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: "تظهر قمة الناتو الأخيرة أنها تنتهج خطة لاحتواء روسيا والصين معا من خلال تحقيق "عسكرة" أوروبا وتشكيل تحالف عسكري مثل الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التحالف العسكري الثلاثي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان كوسيلة مهمة لتجسيد الخطة".
وتابع المتحدث: "بسبب التحركات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة والقوات الخادمة لها، أصبح السلام والأمان العالميان في أخطر حالاتهما بعد نهاية الحرب الباردة، حيث قد تندلع الحرب النووية فجأة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأضاف المسؤول أن كوريا الشمالية ستدافع "بإحكام" عن سيادة ومصالح البلاد، وستؤدي "واجبها المسؤول" لضمان السلام والأمن في المنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحب الدولار من المصارف.. ما الذي طرأ مطلع تموز؟
14:55 | 2022-07-02
02/07/2022 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من وزير الإتصالات.. ماذا فيه؟
14:06 | 2022-07-02
02/07/2022 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
Lebanon 24
مشهدٌ سيتكرر.. ماذا سيجري غداً؟
03:30 | 2022-07-03
03/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
Lebanon 24
جديدُ الكهرباء في لبنان.. ماذا حصل فجراً؟
03:52 | 2022-07-03
03/07/2022 03:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟
Lebanon 24
مجموعتهما نفذت عملية "حزب الله" فوق "حقل كاريش".. من هما سكاف وياغي؟
16:39 | 2022-07-02
02/07/2022 04:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2022-07-03
صورة فضائية ترصد "المخبأ السري الكبير" في كوريا الشمالية
12:30 | 2022-07-03
إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة الغاز في الاردن
12:00 | 2022-07-03
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
11:30 | 2022-07-03
رئيس وزراء أستراليا يزور أوكرانيا لأول مرة
11:00 | 2022-07-03
بريطانيا تصر على "انتصار أوكرانيا على روسيا"
10:30 | 2022-07-03
بعد 130 يوماً على حرب.. هذه المناطق الأوكرانية بقبضة الجيش الروسي
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
03/07/2022 20:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
03/07/2022 20:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
03/07/2022 20:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact