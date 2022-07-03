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عربي-دولي

بريطانيا تصر على "انتصار أوكرانيا على روسيا"

Lebanon 24
03-07-2022 | 11:00
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إنه لا يجوز السماح بإبرام "اتفاقية مينسك جديدة"، ويجب على أوكرانيا أن "تنتصر على روسيا وتهزمها".

وأضافت تراس في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، أن "معاهدة السلام غير المدروسة" ستسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بإعادة تجميع قواته".
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وتابعت الوزيرة القول: "لذلك، لا يمكننا السماح بظهور اتفاقية مينسك جديدة. أوكرانيا بحاجة إلى نصر خالص يعيد لها أمنها".
 
وأشارت تراس إلى أنها ناقشت الموضوع مع نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا، و "كل الحلفاء متفقون على هذا الهدف".
 
(روسيا اليوم)
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