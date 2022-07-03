ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل

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كتب موقع "سكاي نيوز": يُعد الدولار الأميركي العملة الأكثر أهمية في العالم، حيث يُشكل الجزء الأكبر من احتياطيات البنوك المركزية ويُسيطر على تعاملات الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء الكرة الأرضية.ولكن هذه الورقة المطبوعة التي يدور العالم في فلكها، ستشهد أمرا لم يحدث من قبل، إذ ستُصبح موقعة من قبل سيدتين، ما يُعد سابقة تاريخية للمرأة تُسجّل على عملة الولايات المتحدة.وتنص القوانين الأميركية على أن عملات البلاد الورقية بجميع فئاتها يجب أن تحمل توقيع شخصين هما وزير الخزانة وأمين عام وزارة الخزانة، حيث أنه وعلى مر التاريخ لم تجمع أي ورقة نقدية أميركية توقيع سيدتين في الوقت نفسه.ولكن هذا الواقع سيتغيّر، إذ أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وهي أول إمرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ أميركا، ستضع أخيراً توقيعها على الأوراق النقدية الأميركية الجديدة الى جانب توقيع ماريلن ماليربا التي تم تعيينها منذ أيام في منصب أمين عام وزارة الخزانة الأميركية. وبذلك تُصبح الدولارات الأميركية المطبوعة حديثاً مذيّلة بتوقيعين نسائيين لأول مرة في تاريخ العملة الأكثر تداولاً في العالم.ورغم أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين استلمت منصبها في 2021، إلا أن توقيعها لم يظهر حتى الساعة على أي من الأوراق النقدية الأميركية الجديدة وذلك بسبب الشغور الذي كان حاصلاً في منصب أمين عام وزارة الخزانة الأميركية.ومن المتوقع أن يتم وضع الدولارات الموقعة من جانيت يلين وماريلن ماليربا في التداول خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك نظراً للحاجة إلى تحديث لوحات طباعة العملة الأميركية.