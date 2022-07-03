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عربي-دولي
إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة الغاز في الاردن
Lebanon 24
03-07-2022
|
12:30
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أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال الخصاونة إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة.
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وأضاف الخصاونة أن إنهاء الخدمات طال أيضا مدير عام الهيئة البحرية.
ولفت إلى أن الحكومة ستعلن عن نتائج التحقيق بصورة كاملة في حادثة تسرب غاز الكلورين السام في وقت لاحقا اليوم، مؤكدا أنه أظهر وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَهاون معه.
وقال الخصاونة إنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم.
وكان 13 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب نحو 260 آخرين، إثر حدوث تسرب غاز الكلورين، بعدما وقع صهريج يحمله أثناء عملية نقله إلى سفينة راسية عند رصيف الميناء.
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