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عربي-دولي

بعد سيطرة روسيا على لوغانسك.. كييف: المعركة لم تنتهِ

Lebanon 24
03-07-2022 | 14:30
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بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، إحكام القوات الروسية سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، اليوم الأحد، عقب مدينة ليسيتشانسك، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الوضع في ليسيتشانسك كان حادا للغاية مع هجوم بري روسي لم يتوقف.
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معارك في محور إيزيوم
وأفادت الوزارة بأن المعارك مستمرة في محور إيزيوم الشمالي، مشيرة إلى أن مدناً كبيرة في إقليم دونباس تحت سيطرة كييف.

كما أضافت أن القوات الأوكرانية ستجمع عدداً كافياً من المدفعية الثقيلة والأسلحة "لتحرير الأراضي الأوكرانية".

تطويق ليسيتشانسك
وكانت القوات الروسية أعلنت سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما يأتي الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية إحكام الطوق على مدينة ليسيتشانسك.

وقالت موسكو في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير لوغانسك".
"تكتيكات قاسية"
من جهته، قال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، على تطبيق المراسلة "تليغرام"، إن الروس أرسلوا كل قواتهم إلى ليسيتشانسك". وتابع "لقد هاجموا المدينة بتكتيكات قاسية بشكل غير مفهوم.. لقد تكبدوا خسائر كبيرة، لكنهم يتقدمون بعناد.. إنهم يكتسبون موطئ قدم في المدينة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن طلائع القوات الروسية وقوات لوغانسك، دخلت مدينة ليسيتشانسك، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا، ومصنع الجيلاتين، كما سيطرت على منطقة توبوليفكا السكنية.

موسكو تقترب من تحقيق هدفها
والاستيلاء على ليسيتشانسك يجعل موسكو أقرب إلى هدفها المعلن المتمثل في الاستيلاء على كل منطقة دونباس.

جدير بالذكر أن لوغانسك ودونيتسك المتجاورتين هما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس، حيث ركزت روسيا هجومها منذ انسحابها من شمال أوكرانيا والعاصمة كييف في الربيع.

فيما سيطر الانفصاليون المؤيدون لروسيا على أجزاء من المقاطعتين الشرقيتين منذ عام 2014، وتعترف موسكو بكل من لوغانسك ودونيتسك كجمهورية ذات سيادة.
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