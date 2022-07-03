بعد سيطرة روسيا على لوغانسك.. كييف: المعركة لم تنتهِ

بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، إحكام القوات الروسية سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، اليوم الأحد، عقب مدينة ليسيتشانسك، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الوضع في ليسيتشانسك كان حادا للغاية مع هجوم بري روسي لم يتوقف.

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وأفادت الوزارة بأن المعارك مستمرة في محور إيزيوم الشمالي، مشيرة إلى أن مدناً كبيرة في إقليم دونباس تحت سيطرة كييف.



كما أضافت أن القوات الأوكرانية ستجمع عدداً كافياً من المدفعية الثقيلة والأسلحة "لتحرير الأراضي الأوكرانية".



تطويق ليسيتشانسك

وكانت القوات الروسية أعلنت سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما يأتي الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية إحكام الطوق على مدينة ليسيتشانسك.



وقالت موسكو في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير لوغانسك". معارك في محور إيزيوموأفادت الوزارة بأن المعارك مستمرة في محور إيزيوم الشمالي، مشيرة إلى أن مدناً كبيرة في إقليم دونباس تحت سيطرة كييف.كما أضافت أن القوات الأوكرانية ستجمع عدداً كافياً من المدفعية الثقيلة والأسلحة "لتحرير الأراضي الأوكرانية".تطويق ليسيتشانسكوكانت القوات الروسية أعلنت سيطرتها على كامل مقاطعة لوغانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما يأتي الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية إحكام الطوق على مدينة ليسيتشانسك.وقالت موسكو في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير لوغانسك".