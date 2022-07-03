شولتس: نبحث مع الحلفاء منح ضمانات أمنية لأوكرانيا

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين تبحث مع حلفائها الضمانات الأمنية، التي يمكن منحها لأوكرانيا خلال فترة ما بعد العملية العسكرية الروسية.



وأضاف شولتس لقناة "إيه.أر.دي"، الأحد: "نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن أن نقدمها. هذه عملية مستمرة. من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي".

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كما أردف: "من الواضح تماماً أن هذه مسألة يجري الإعداد لها بعناية في الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذي نأمل أن نراه سريعاً عندما تنتهي الحرب".



"طريق النصر سيكون صعباً"

تأتي تلك التصريحات فيما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، وذلك على وقع اشتداد المعارك في شرق البلاد ضد القوات الروسية.



وأكد زيلينسكي في خطابه الليلي الذي أذاعه التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعباً للغاية".