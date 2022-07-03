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عربي-دولي

شولتس: نبحث مع الحلفاء منح ضمانات أمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
03-07-2022 | 15:30
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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين تبحث مع حلفائها الضمانات الأمنية، التي يمكن منحها لأوكرانيا خلال فترة ما بعد العملية العسكرية الروسية.

وأضاف شولتس لقناة "إيه.أر.دي"، الأحد: "نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن أن نقدمها. هذه عملية مستمرة. من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي".
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كما أردف: "من الواضح تماماً أن هذه مسألة يجري الإعداد لها بعناية في الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذي نأمل أن نراه سريعاً عندما تنتهي الحرب".

"طريق النصر سيكون صعباً"
تأتي تلك التصريحات فيما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، وذلك على وقع اشتداد المعارك في شرق البلاد ضد القوات الروسية.

وأكد زيلينسكي في خطابه الليلي الذي أذاعه التلفزيون الرسمي ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعباً للغاية".
"أوكرانيا لا يمكن أن تنكسر"
غير أنه شدد على أهمية أن "يحافظ الأوكرانيون على قوة عزيمتهم ويلحقوا الخسائر بالمعتدي، حتى يتذكر كل روسي أن أوكرانيا لا يمكن أن تنكسر"، وفق تعبيره.

كما أضاف: "في مناطق كثيرة من الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع قد خفت، لكن الحرب لم تنتهِ بعد لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة في أماكن مختلفة، ولا يجب أن ننسى ذلك، إنما يجب أن نساعد الجيش والمتطوعين وأولئك الذين تركوا بمفردهم في هذا الوقت العصيب"، بحسب رويترز.

دعم بالسلاح.. وفرض عقوبات
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، اصطفت دول حلف شمال الأطلسي إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد. فيما فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو.

في حين اعتبرت روسيا الناتو رأس حربة في الحملة ضدها، منبهة مراراً وتكراراً من أن توسعه لن يضفي الأمن على المنطقة.

كما أكدت أن سياسته التوسعية تثبت عداءه تجاهها، مشددة على أن توسعه يهدد أمنها القومي.
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