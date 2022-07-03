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عربي-دولي

لندن: موسكو تحاول إضفاء الشرعية على احتلالها لخيرسون

Lebanon 24
03-07-2022 | 16:59
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فيما تواصل روسيا إحكام قبضتها على شرق أوكرانيا، أكدت بريطانيا أن المسؤولين الروس سيجرون استفتاء على انضمام مدينة خيرسون إلى روسيا بحلول خريف عام 2022، محذرة من التلاعب بنتيجة الاستفتاء.

ورجحت الوزارة في إحاطتها اليومية عبر تويتر، أن "تعطي روسيا الأولوية للتصويت شبه الدستوري في محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرتها على المنطقة".
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كما أضافت أن السلطات الروسية "اعتقلت في 28 حزيران الفائت، إيهور كوليخاييف، رئيس بلدية مدينة خيرسون المنتخب في محاولة لقمع معارضة الاحتلال"، على حد وصفها.

وقالت إنه "مع ذلك تستمر المقاومة المسلحة والسلمية على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة المحتلة".
لن تعود أبداً لأوكرانيا
وكان كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية الموالية لروسيا، أكد في يونيو الماضي، أن خيرسون تشهد اندماجاً واضحاً مع روسيا، ولن تعود أبدا إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت الأسبوع الماضي، شن هجوم مضاد آخر في خيرسون، مؤكدة استعادة السيطرة على أراضٍ على الضفة الجنوبية لنهر إنهوليتس الذي يشكل حدا فاصلا في المنطقة.
يشار إلى أن روسيا تسعى إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئيا عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.
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