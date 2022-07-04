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انقطع البث.. الجيش البريطاني يستعيد حساباته

Lebanon 24
04-07-2022 | 01:00
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أعلن الجيش البريطاني، الاثنين، إعادة السيطرة على حسابه على موقع تويتر وقناته على يوتيوب، وذلك بعد اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال.
في التفاصيل، نقل منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر، اعتذاراً عن انقطاع البث لمدة مؤقتة.
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وأضاف أنه سيجري تحقيقا كاملا، وأنه سيتعلم من هذا الحادث.

عملات مشفرة
جاء ذلك بعدما أعاد في وقت سابق الحساب نشر عدد من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال.

كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى (آرك إنفست) ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.
آلاف المتابعين
يذكر أن عدد متابعي حساب الجيش البريطاني على تويتر يبلغ 362 ألفا، بينما يبلغ عدد مشتركي القناة 177 ألفا.

أما "آرك إنفست"، فهو اسم شركة استثمار عالمية.

ولم ترد الشركة بدورها حتى الآن على طلب للتعليق تم إرساله عبر البريد الإلكتروني وموقع الشركة على الإنترنت.
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