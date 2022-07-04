Advertisement

عربي-دولي

لندن تقدم خطة دعم واسعة لكييف.. ورسالة لبوتين!

Lebanon 24
04-07-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-968179-637925159565122007.jpg
Doc-P-968179-637925159565122007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل بريطانيا تقديم الدعم المادي والعسكري والسياسي إلى كييف، ضد روسيا النتي أطلقت منذ 4 أشهر عملية عسكرية على أراضي الجارة الغربية.

فقد أعلنت لندن أن وزيرة الخارجيّة ليز تراس، ستقدم اليوم الاثنين، خطّة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل والمشاركة في إعادة بناء البلاد بمجرّد انتهاء النزاع مع روسيا.
Advertisement
 
وأوضحت الخارجيّة البريطانيّة أنّ تراس ستعرض خلال مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في لوغانو بسويسرا، خطط المملكة المتّحدة لدعم كييف على المدى القصير عبر المساعدات الإنسانيّة، لكن أيضًا على المدى الطويل لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوكراني من خلال توفير الخبرة الماليّة والاقتصاديّة البريطانيّة.
 
 
رسالة لبوتين
وفي هذا السياق، رأت تراس أنّ "تعافي أوكرانيا بعد الحرب العدوانيّة من جانب روسيا، سيكون رمزًا لقوّة الديموقراطيّة على الاستبداد"، وفق تعبيرها.

كما أضافت أن تلك الخطوة سترسل رسالة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أنّ محاولاته لتدمير أوكرانيا لم تؤدّ إلا إلى قيام دولة أقوى وأكثر ازدهارًا واتّحادا".
 
 
وأكدت أن بلادها كانت في مقدمة الداعمين للحكومة الأوكرانية وستواصل البقاء في صدارة الداعمين لإعادة الإعمار والتنمية.

خصوصاً مدينة كييف
إلى ذلك، ستدعم لندن خصوصًا إعادة إعمار مدينة كييف بناءً على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كما تعتزم العمل مع السلطات الاوكرانية وحلفائها لاستضافة مؤتمر يدعم تعافي البلاد عام 2023 . وستفتتح مكتبًا في لندن للمساعدة في تنسيق هذه الجهود.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في شباط الماضي، وقفت لندن بقوة إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالسلاح والعتاد، فيما فرضت أشد العقوبات على موسكو طالت مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

كذلك حثت باستمرار على رفع الضغوط الدولية والعقوبات الغربية على الكرميلن.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-07-04
07:00 | 2022-07-04
06:30 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:30 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website