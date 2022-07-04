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عربي-دولي

زلزال ثان يضرب شمال إيران خلال 24 ساعة

Lebanon 24
04-07-2022 | 04:00
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تعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء الأحد، لزلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، كان الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأفاد المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء، بأن "الزلزال وقع مساء الأحد، ومركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض"، فيما لم ترد أي تقرير بشأن وجود خسائر ناجمة عن الحادث.
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ويأتي الزلزال عقب أخر بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة مصيري جنوبي إيران، ولم يسفر عن أي خسائر.

وأسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران السبت، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.

وتظهر احصائيات مراكز قياس الزلازل في المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقوع 713 هزة أرضية في إيران خلال شهر واحد للفترة من 22 أبريل ولغاية 21 حزيران الماضي.

وأشار المركز إلى أن قوة 32 من هذه الزلازل فاقت 4 درجات على مقياس ريختر، أما الهزة الأعنف فبلغت شدتها 5.5 على مقياس ريختر ووقعت شرق البلاد في محافظة سيستان وبلوشستان.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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