29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال ثان يضرب شمال إيران خلال 24 ساعة
Lebanon 24
04-07-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء الأحد، لزلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، كان الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء، بأن "الزلزال وقع مساء الأحد، ومركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض"، فيما لم ترد أي تقرير بشأن وجود خسائر ناجمة عن الحادث.
Advertisement
ويأتي الزلزال عقب أخر بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة مصيري جنوبي إيران، ولم يسفر عن أي خسائر.
وأسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران السبت، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.
وتظهر احصائيات مراكز قياس الزلازل في المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقوع 713 هزة أرضية في إيران خلال شهر واحد للفترة من 22 أبريل ولغاية 21 حزيران الماضي.
وأشار المركز إلى أن قوة 32 من هذه الزلازل فاقت 4 درجات على مقياس ريختر، أما الهزة الأعنف فبلغت شدتها 5.5 على مقياس ريختر ووقعت شرق البلاد في محافظة سيستان وبلوشستان.
(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
Lebanon 24
لتشريج 10 دولارات على هواتفكم.. إليكم السعر الجديد
14:34 | 2022-07-03
03/07/2022 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن بطاقة التشريج 4.5 دولار من "ألفا".. هذا ما يجب معرفته
12:33 | 2022-07-03
03/07/2022 12:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-07-03
03/07/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار تُكشف عن "حادثة مُسيرات حزب الله".. مفاجأة عن صاروخ عمره 30 عاماً!
Lebanon 24
أسرار تُكشف عن "حادثة مُسيرات حزب الله".. مفاجأة عن صاروخ عمره 30 عاماً!
08:00 | 2022-07-03
03/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
Lebanon 24
في لبنان.. هكذا تحصل على "دولارات فريش" بخطوة واحدة داخل منزلك!
15:35 | 2022-07-03
03/07/2022 03:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-07-04
في ليبيا.... انسداد سياسي يسيطر على الاجواء العامة
07:00 | 2022-07-04
في الجزائر... استعراض عسكري ضخم
06:30 | 2022-07-04
اسقاط طائرة روسية في أوكرانيا
06:00 | 2022-07-04
في كاراكالباكستان... مقتل 18 شخصا خلال أعمال الشغب
05:30 | 2022-07-04
الجميع يتحدث عن "نهاية اللعبة" في أوكرانيا... فكيف ستكون؟
05:00 | 2022-07-04
إسرائيل تكشف عن زيادة قياسية في التجارة مع 4 دول عربية.. ماذا في التفاصيل؟
فيديو
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
04/07/2022 14:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
04/07/2022 14:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة كهربائية متطورة... تعرفوا إلى سيارة "MG" الجديدة! (فيديو)
02:00 | 2022-07-02
04/07/2022 14:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact