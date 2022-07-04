هل يغامر بايدن بالعودة إلى الرمال المتحرّكة في الشرق الأوسط؟

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بدا جلياً تغير المواقف عبر ساحات القتال في الشرق الأوسط. فالتحالفات الجديدة تخفف العداوات القديمة. تستحضر الحسابات المنقحة للمزايا الوطنية، والأولويات المتطورة، وبناء الجسور الدبلوماسية الحذرة، آمال السلام المحيرة على جبهات متعددة.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "فان التغيير الذي يقوده الخوف لا تزال جذوره سطحية، ولا يزال الخوف، بدلاً من الإيمان بأي رؤية أوسع، يتغلغل في هذا المشهد المتنازع عليه. إن السياق، كما هو الحال دائمًا، هو صراع كبير على القوة بين روسيا العدوانية حديثًا، والصين التوسعية، والولايات المتحدة المصممة على العودة إلى اللعبة. ويعد تزايد التوافق الأمني والاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية أحد أكثر التحولات إثارة. أكد بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنشاء تحالف عسكري إقليمي لردع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. وبحسب ما ورد تضم الاتفاقية المدعومة من الولايات المتحدة كل من الإمارات والبحرين والأردن ومصر، بالإضافة إلى قطر والمملكة العربية السعودية، التي لا تربطها بإسرائيل أي علاقات دبلوماسية رسمية. وهي تستند إلى اتفاقات إبراهيم لعام 2020 بين إسرائيل وأربع دول عربية، بما في ذلك السودان والمغرب. كما يغذي التقارب القلق المشترك بشأن طموحات طهران المزعومة لامتلاك أسلحة نووية. وسيكتسب زخمًا إضافيًا في تموز عندما يزور الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وتأتي الزيارة في الوقت الذي تتأرجح فيه المحادثات النووية مع إيران على شفا الانهيار".وتابعت الصحيفة، "إن لقاء بايدن المخطط له مع محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الذي اعتبره "منبوذا" بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، يثير انتقادات حادة بالفعل. يمثل هذا الفعل البراغماتي المفترض في السياسة الواقعية تحولًا مذهلاً آخر. سوف يشجع بايدن تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية ويسعى إلى تخفيف التوترات الفلسطينية - ومن المقرر أن يزور الضفة الغربية المحتلة. لكن الزيارة، وهي الأولى له إلى الشرق الأوسط كرئيس، تهدف بشكل أساسي إلى إعادة تأكيد نفوذ الولايات المتحدة بعد أن تم إهمالها في فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ويوفر هجوم روسيا على أوكرانيا سياقًا حاسمًا. وسيضغط بايدن على السعوديين والمنتجين الآخرين لزيادة إنتاج النفط لتخفيف أزمة الطاقة العالمية وتقليل عائدات موسكو. في غضون ذلك، يظل متيقظًا للتحدي الكبير الآخر الذي يواجهه في الخارج: احتواء الصين، الحليف الاستراتيجي لروسيا وصديق إيران النفطي.وحذر كينيث روث من هيومن رايتس ووتش: "إذا صنف بايدن الحرب في أوكرانيا على أنها مجرد صراع جيوسياسي، فسيكون لدى الحكام المستبدين في العالم سبب للفرح". وأضاف: "سوف يجادلون بأن الديمقراطيات تعلن عن قيمها ثم تبيعها مقابل خزان أرخص من الغاز"."وأضافت الصحيفة، "للزيارة آثار كبيرة على اليمن وسوريا أيضًا. يعد إنهاء حرب اليمن، التي أنتجت أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم بعد التدخل السعودي عام 2015 ضد المتمردين المدعومين من إيران، هدفًا رئيسيًا لبايدن. ويبقى الأمل في أن يجعل سلمان الهدنة الحالية هناك دائمة. في تحول كبير آخر، قد تقدم الولايات المتحدة أيضًا حوافز اقتصادية لمنبوذ ثان، الرئيس السوري بشار الأسد، في محاولة لمواجهة النفوذ الروسي في سوريا. يمكن أن تشمل حتى تخفيف العقوبات لمساعدة دمشق على استيراد النفط الإيراني. ويرتبط هذا الاحتمال باحتمال محير آخر: إنقاذ اللحظات الأخيرة للاتفاق النووي مع إيران. فشلت المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في قطر الأسبوع الماضي. لكن طهران، التي تسعى بشدة إلى تخفيف العقوبات حتى مع تطوير قدراتها النووية، تصر على أن الاتفاق لا يزال ممكنا. وبحسب ما ورد تجادل شخصيات عسكرية إسرائيلية بارزة الآن، على عكس الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء المستقبلي المحتمل بنيامين نتنياهو، بأن صفقة إيران السيئة أفضل من عدم وجود صفقة على الإطلاق. وللولايات المتحدة حافز إضافي. الاتفاق يمكن أن يضاعف كمية النفط الإيراني في الأسواق العالمية إلى حد ثلاثة أضعاف. يشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحت أنظار بايدن، حملة تأثير موازية. فقد قام الرئيس الروسي الأسبوع الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ الغزو الأوكراني، حيث التقى بالرئيس الإيراني المناهض للغرب، إبراهيم رئيسي، في تركمانستان. ووفقًا للكرملين، أشاد بوتين بالتوسع السريع في التجارة الثنائية منذ 24 شباط. وقال لرئيسي: "لدينا علاقات إستراتيجية عميقة حقًا... ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا". مثل الصين، رفضت روسيا إدانة منع إيران الأخير لعمليات التفتيش النووي التي تديرها الأمم المتحدة".وبحسب الصحيفة، "كالعادة تبدو نوايا إيران غامضة ومتناقضة. ولأنها منزعجة من التحالف العسكري العربي الإسرائيلي الجديد، فإنها تتغاضى عن تحول جيوسياسي زلزالي حقيقي: انفراج مع السعودية، منافستها الكبرى. وقالت طهران الأسبوع الماضي إنها مستعدة لاستئناف المحادثات المباشرة بوساطة عراقية. في حين أنه غير محتمل في هذه المرحلة، فإن نزع فتيل التوترات النووية الإيرانية السعودية يمكن أن يكون له تداعيات إيجابية هائلة على علاقات طهران مع أوروبا والولايات المتحدة وجميع جيرانها العرب. إذا قللت من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأثبطت الزحف الروسي والصيني، فسيكون موضع ترحيب مزدوج في واشنطن. ومع ذلك، فإن احتمال إعادة تأهيل إيران ينذر بالخطر بالنسبة لإسرائيل. ولا تزال تنظر إلى طهران على أنها تهديد وجودي، لا سيما من خلال دعمها لحزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة.تواصل إسرائيل اغتيال شخصيات النظام ومهاجمة المنشآت الإيرانية، وكثفت مؤخرًا ما يسمى بـ "حرب الظل" في سوريا. هذا من المحتمل أن يضعها على خلاف مع أجندة بايدن. مهما كانت النتائج المأمولة التي قد تظهر أو لا تظهر مع تغير الرمال الإقليمية، فمن الواضح بالفعل أنه سيكون هناك الكثير من الخاسرين. ومن بينهم أكراد شمال سوريا، المحاصرون من قبل نظام تركي متسلط لا تقاومه واشنطن، ومقاتلون من أجل الاستقلال في الصحراء الغربية".وختمت الصحيفة، "إن الفلسطينيين هم أكبر الخاسرين من "سلام في عصرنا" جزئي وانتقائي للغاية. فبعد أن تخلى عنا العرب، وتلاعبت بها إيران، وتجاهلتها أوروبا في زمن الحرب، وانقسمت في ما بينها بعد استيلاء اسرائيل عليها، لم تبدو قضية الاستقلال الفلسطيني أكثر قتامة. الزمن يتغير. لكن خيانة فلسطين خالدة".