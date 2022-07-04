الجميع يتحدث عن "نهاية اللعبة" في أوكرانيا... فكيف ستكون؟

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أدت حرب أوكرانيا إلى مقتل مئات الأشخاص يومياً، كما وتؤدي إلى تفاقم الجوع في العالم، وإلى ارتفاع أسعار الغاز ومعدلات التضخم، وتهدد بالتصعيد بين روسيا والغرب. يجب وضع حد لها في أسرع وقت ممكن. ستكون هذه المهمة صعبة بالتأكيد - لكن علينا المحاولة.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "لنكن واضحين: الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر مصيرها. يجب ألا تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها في مهمة إملاء الشروط. لكن هذا لا يمنع من العمل لتحفيز المحادثات. يمكن للغرب أن يقترح أفكارًا إبداعية تستند إلى التاريخ وخبراتنا الجماعية. من المرجح أن يبدأ أي تقدم نحو السلام بوقف إطلاق النار، ربما في وقت ما هذا الصيف أو الخريف، على غرار القتال الحالي تقريبًا. مع هذا النهج، ستبقى روسيا مسيطرة على المستقبل المنظور لمعظم الأراضي التي تحتلها الآن - جزء كبير من الشرق وشبه جزيرة القرم والجسر البري بين الاثنين. لن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الدائمة. يمكن أن تحافظ كييف والدول الغربية على موقفها المبدئي بأن كل الأراضي المتنازع عليها أوكرانية. يمكنهم أن يأملوا في أن يرى زعيم روسي مستقبلي بعد فلاديمير بوتين الأمور بالطريقة التي يفعلونها ويعيدون الأرض أخيرًا - ربما في الثلاثينيات من القرن الماضي، بمجرد رحيل بوتين أخيرًا. حتى ذلك الحين، ستبقى روسيا تحت العقوبات. كإغراء لبوتين، يمكن للغرب أن يشير إلى أن هذه العقوبات لن تصبح أكثر صرامة أو أوسع بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار (ضمان، على سبيل المثال، عدم استهداف صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا)".وتابعت الصحيفة، "قد يتم نشر نوع من بعثات مراقبة السلام الدولية لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار مع جعل من الصعب على بوتين استئناف الهجوم (لأن القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بحياة جنود من العديد من البلدان، حتى لو لم يكن لقوات حفظ السلام تفويض أو القدرة على وقف هجوم روسي). قد لا تكون أوكرانيا مستعدة لقبول مثل هذا الترتيب المؤقت اليوم - لكن ربما تغير كييف رأيها بعد بضعة أسابيع أو شهور أخرى من القتال العنيف والمحاولات غير المجدية على الأرجح لاستعادة معظم الأراضي التي تحتفظ بها روسيا الآن، حتى بعد وصول أسلحة غربية أكثر تطوراً مثل نظام المدفعية بعيد المدى HIMARS. بعد ذلك، بمجرد أن يكون وقف إطلاق النار ساري المفعول، قد يبدأ الطرفان بسرعة مناقشات حول حل أكثر ديمومة. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن ينجح على المدى القريب، إلا أن هذا الخيار يستحق البحث. خلال المحادثات، يجب أن يستمر الدعم المادي لأوكرانيا، ويجب أن تبقى العقوبات المفروضة على روسيا سارية".وأضافت الصحيفة، "أثار هنري كيسنجر موجات مؤخرًا من خلال اقتراحه أن أي صفقة من هذا القبيل تتطلب تسوية إقليمية من قبل كييف. لكن حتى لو كان رجل الدولة البالغ من العمر 99 عامًا شديد الصراحة بالنسبة للبعض، فقد أثار موضوعًا يجب استكشافه. ليس من الضروري أن يتحول الأمر إلى تنازلات صريحة للأراضي الأوكرانية. يمكن استدعاء ثلاثة مفاهيم أخرى على الأقل - في الواقع، قد تكون هناك حاجة إلى الثلاثة جميعًا، اعتمادًا على الجزء المعني من أراضي أوكرانيا. يمكن أن تتصور إحدى المقاربات إجراء استفتاء في المستقبل لتحديد السيادة على الأراضي المتنازع عليها، بعد فترة تهدئة متعددة السنوات. يمكن أن تشمل خيارات الناخبين البقاء في أوكرانيا أو الانضمام إلى روسيا أو الاستقلال. على وجه التحديد: سيستبعد هذا السيناريو على وجه التحديد الأحداث المرحلية مثل الاستفتاء الذي أجرته موسكو في شبه جزيرة القرم في آذار 2014 بعد أن استولت القوات الروسية على المنطقة. سيتطلب الاستفتاء الصحيح إشرافًا دوليًا على العملية وسيتعين أن يتضمن حق التصويت لأولئك الذين عاشوا سابقًا في المنطقة المعنية ولكنهم اضطروا إلى الفرار بسبب الحرب. يمكن العثور على سوابق جزئية لمثل هذا النهج في كوسوفو وتيمور الشرقية وجنوب السودان وأماكن أخرى".وبحسب الصحيفة، "هناك خيار آخر يتمثل في إنشاء مناطق حكم ذاتي تطالب فيها كل من أوكرانيا وروسيا بالسيادة. تم تنفيذ هذه الفكرة في أماكن مثل برتشكو في البوسنة، وهي مدينة أرادها الصرب والكروات والبوشناق بشدة في التسعينيات. ربما تنطبق هذه الفكرة على ماريوبول والمناطق الأخرى التي تشكل "الجسر البري" الممتد من شرق أوكرانيا وروسيا إلى شبه جزيرة القرم. نهج ثالث من شأنه ببساطة إرجاء بعض المواقف الصعبة. بموجب هذا الترتيب، يتفق الجانبان على عدم الاتفاق في الوقت الحالي. ستحتفظ روسيا ببعض مساحات الأرض. وستصر أوكرانيا على أن الأرض لا تزال ملكها؛ يمكن جدولة المفاوضات في المستقبل لإعادة النظر في الموضوع. على سبيل التشبيه، ضع في اعتبارك كيف لم تعترف الدول الغربية أبدًا بالضم السوفيتي لدول البلطيق - مع الحفاظ على هذا الموقف لمدة نصف قرن حتى تتمكن هذه الدول من العمل بشكل مستقل من موسكو بعد الحرب الباردة".وختمت االصحيفة، "من المؤكد أنه حتى مع وجود مزيج من الأفكار المذكورة أعلاه، فإن التفاوض بشأن التفاصيل سيكون صعبًا للغاية. لكن يمكن من الناحية النظرية اقتراح إطار عمل ومناقشته في الأسابيع المقبلة وربما اعتماده في وقت لاحق في الصيف. البديل - احتمال استمرار هذه الحرب الرهيبة إلى أجل غير مسمى - سيء للغاية لدرجة أننا يجب أن نحاول، بالعمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبدء المحادثة".