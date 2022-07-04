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اسقاط طائرة روسية في أوكرانيا

Lebanon 24
04-07-2022 | 06:30
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أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" فوق دونيتسك و8 مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم.

جاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها اليوم الاثنين المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه خلال اليوم الماضي أصابت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، نقاط تمركز مؤقتة للواء الميكانيكي 92 ولواء المدفعية 40 التابعين للقوات الأوكرانية في مدينة خاركوف، حيث تواجد حوالي 200 فرد وما يصل إلى 19 قطعة من المعدات العسكرية.
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وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة 7 مواقع قيادة، ومستودعين أوكرانيين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في أراضي دونيتسك، وبطارية من راجمات الصواريخ "غراد"، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 16 منطقة. (RT)
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