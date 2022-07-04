Advertisement

عربي-دولي

في الجزائر... استعراض عسكري ضخم

Lebanon 24
04-07-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-968277-637925348622495666.jpg
Doc-P-968277-637925348622495666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن بيان صادر عن ولاية الجزائر، عن توفير عدة حافلات وقطارات لنقل المواطنين الراغبين في حضور الاستعراض العسكري الذي سينظم بمناسبة الذكرى الـ60 لاستعادة السيادة الوطنية.

وسيجري تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح يوم الثلاثاء 5 يونيو، على امتداد الطريق السريع المقابل لجامع الجزائر، نحو حي مختار زرهوني المعروف بحي الموز.
Advertisement

وقال البيان إن ولاية الجزائر اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين في أثناء متابعة الاستعراض وهي تتمثل في ما يأتي:

توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة (حافلات وقطارات)، وبالمجان، لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محدّدة بكل بلديات العاصمة، ذهابا وإيابا.

توفير مياه الشرب بالكميات الكافية لمتابعي الاستعراض، وتوفير دورات المياه بالعدد الكافي في عين المكان.

تجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم في أثناء الاستعراض.

كما نشرت الولاية جدولا يوضّح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين، ومواعيد انطلاق القطار أيضا.

يشار إلى أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري ينظم  يوم الثلاثاء 5 يونيو، الاستعراض العسكري "الأضخم" منذ عدّة سنوات، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية.

وأفيد بأن الإشراف على الاستعراض العسكري غير المسبوق، منذ أزيد من 33 عاما، سيتولاه الرئيس الجزائري والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

كما يأتي هذا الاستعراض "ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي"،  وسيبث مباشرة عبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية."الشروق"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-07-04
06:30 | 2022-07-04
06:00 | 2022-07-04
05:30 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
04:30 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website