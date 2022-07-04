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عربي-دولي
أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة
Lebanon 24
04-07-2022
|
10:30
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كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة عن وصول 375918 حاجا من مختلف الجنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية.
وأوضحت الإحصائية أن 305437 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 51048 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 19250، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة أمس بواقع 7444 حاجا، ثم باكستان بعدد 7261، الهند 5939، نيجيريا 4926، إيران بواقع 3051 حاجا.
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وبيّنت أن 321269 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم الأحد 54619 من جنسيات مختلفة، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 581 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1627 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 894 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 35 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 233 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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