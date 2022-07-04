أمير عبد اللهيان: سنعقد اجتماعا بين إيران وروسيا وتركيا على مستوى وزراء الخارجية في طهران

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أكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنه سيعقد اجتماع بين إيران وروسيا وتركيا على مستوى وزراء الخارجية في طهران، وسوف يتم اليوم الاتفاق على موعد هذا الاجتماع.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "طهران أعلنت استعدادها لحل قضية قره باغ"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على وحدة أراضي مختلف البلاد، لا سيما جمهورية أذربيجان".وأضاف حسين أمير عبد اللهيان: "أكدنا على تعميق العلاقات بين إيران وأذربيجان على أساس التفاهم والثقة والمصالح المشتركة بين البلدين، وأعلنا دعمنا للتسوية السلمية لصراع ناغورني قره باغ".وتابع: "نحن مستعدون لحل القضايا المتبقية على أساس احترام وحدة أراضي وسيادة الجانبين ومن خلال الحوار والحلول السياسية".وأردف وزير الخارجية الإيراني: "سنعقد اجتماعا بين إيران وروسيا وتركيا على مستوى وزراء الخارجية في طهران، وسوف نتفق اليوم على توقيت هذا الاجتماع"، متابعا: "خلال زيارتي الأخيرة إلى تركيا اتفقت مع وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، لانعقاد هذا الاجتماع".واستطرد: "اجتماعات مجموعة "3+3" على مستوى الخبراء و في الخطوة التالية بين وزراء الخارجية لأذربيجان وأرمينيا وإيران وروسيا وتركيا وجورجيا، وسوف نستضيف هذا الاجتماع بعد تحديد الموعد النهائي له".وأكمل حسين أمير عبد اللهيان: "تلقينا مذكرة رسمية تنص على دعوة رئيس الجمهورية لزيارة أذربيجان كما، تم إبلاغنا باستعداد الرئيس الأذربيجاني لزيارة طهران، و نتشاور لتحديد موعد الزيارة".وأضاف: "لقد تجاوزت إيران وأذربيجان مرحلة سوء التفاهم، ونحن الآن على مسار التعامل بين البلدين وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين..في الظروف الجديدة، يجب الاهتمام بأشكال مختلفة من التعاملات الإقليمية بين بلدين أو مع دول أخرى..ناقشنا العلاقات الإقليمية والثنائية"، موضحا أن "المبادلات التجارية بين إيران وأذربيجان شهدت نموا بنسبة 30%، وأن الإمكانيات التجارية للبلدين اكبر من المستوى الحالي للتعاملات الاقتصادية".من جهته، قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيحون بايراموف: "أذربيجان تسعى إلى تطبيع العلاقات مع أرمينيا بعد انتهاء حرب ناغورني قرة باغ".وتابع: "إيران سوف تستضيف قريباً اجتماع 3 + 3 الخاص بقضية قره باغ".