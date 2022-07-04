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عربي-دولي

بيلاروسيا: ندعم موسكو بالكامل على الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
04-07-2022 | 08:30
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مجدداً، أكد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعمه الكامل لروسيا بوجه أوكرانيا.

وشدد على أن بلاده تقف بالكامل مع موسكو في حملتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، في إطار التزامها القائم منذ فترة طويلة بالاندماج مع موسكو في "دولة اتحاد".
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"الدولة الوحيدة"
كما أضاف في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مينسك في الحرب العالمية الثانية على يد القوات السوفيتية، أمس الأحد إنه "أيد حملة بوتين ضد كييف منذ اليوم الأول"، بحسب ما نقلت رويترز.

وأردف قائلا "نتعرض لانتقادات لكوننا الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم روسيا في حربها ضد النازية، مؤكداً "ندعمها وسنواصل دعمها"!

" جيش موحد"
إلى ذلك، توجه إلى من ينتقد موقف بلاده هذا، متسائلا "أولئك الذين ينتقدوننا، ألا يعلمون أن لدينا مثل اتحاد وثيق مع الاتحاد الروسي؟.. و لدينا عمليا جيش موحد".

يذكر أن لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 1994 ويتهمه الغرب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يعتبر أحد أقرب الحلفاء إلى الكرملين.
المصدر: العربية
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