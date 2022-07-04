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عربي-دولي

السفارة الروسية في القاهرة تحذر مصريين من خطوة أوكرانية

Lebanon 24
04-07-2022 | 11:00
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حذرت السفارة الروسية في مصر، من إمكانية محاولة السلطات الأوكرانية تجنيد واستدعاء المواطنين المصريين الذين يحملون جواز سفر أوكراني لمواجهة روسيا.


وقالت السفارة الروسية في مصر خلال بيان صحفي: "تقوم السلطات الأوكرانية باستدعاء مواطنيها في الخارج.. على ما يبدو، أن "علف المدفع" لم يعد كافيا (مصطلح يستخدم لاعتبار الجنود مجرد مواد يتم إنفاقها في الحرب، حيث انتهى بهم الأمر كطعام للمدافع في فيتنام).
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وقالت السفارة: "فإنهم قد يحاولون البحث عن طيارين ومدفعيين متمرسين. ولكن أيضا الجنود ربما يصلحون أيضا لضمان حشود إضافية".

وتابعت السفارة: "قد يحاولون استدعاء المواطنين المصريين الذين لديهم جواز سفر أوكراني. بالإضافة إلى ذلك، تهدد كييف بتقديم شكوى للغرب بشأن تلك الدول التي لا تريد مساعدتها. ونحن على يقين من أنهم في مصر لن يخضعوا لاستفزاز آخر لنظام زيلينسكي".
المصدر: روسيا اليوم
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