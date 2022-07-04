Advertisement

عربي-دولي

استقالة شخصية مهمة في "إيزي جيت" البريطانية

Lebanon 24
04-07-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-968347-637925554855570978.jpg
Doc-P-968347-637925554855570978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" استقالة مدير العمليات فيها في خضم مشاكل تواجهها شركة الطيران منخفضة التكلفة وقطاع الطيران عامة من جراء إلغاء رحلات والنقص في الطواقم.

وجاء في بيان للشركة أن بيتر بيليو سيسعى لاغتنام فرص عمل أخرى بعد ضمان انتقال سلس لمسؤوليات منصبه إلى خلفه. وسيحل ديفيد مورغان الذي تولى سابقا منصب مدير العمليات بالوكالة، بدلا من بيليو.
Advertisement

وقال المدير التنفيذي يوهان لاندغرن إن "اهتمام الجميع في (إيزي جيت) منصب على توفير تشغيل آمن وذي موثوقية هذا الصيف".

ويأتي الإعلان في توقيت قلصت فيه الشركة عدد رحلاتها في خضم موسم عطل الصيف الأوروبية.

وتواجه المطارات في المملكة المتحدة وخارجها صعوبات في توظيف أفراد طواقم بعد رفع تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة خلال الجائحة. وكانت تدابير الإغلاق قد أدت إلى إلغاء آلاف الوظائف في قطاع الطيران.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-07-04
14:46 | 2022-07-04
14:30 | 2022-07-04
14:13 | 2022-07-04
13:30 | 2022-07-04
13:15 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website