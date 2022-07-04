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عربي-دولي
استقالة شخصية مهمة في "إيزي جيت" البريطانية
Lebanon 24
04-07-2022
|
12:30
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أعلنت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" استقالة مدير العمليات فيها في خضم مشاكل تواجهها شركة الطيران منخفضة التكلفة وقطاع الطيران عامة من جراء إلغاء رحلات والنقص في الطواقم.
وجاء في بيان للشركة أن بيتر بيليو سيسعى لاغتنام فرص عمل أخرى بعد ضمان انتقال سلس لمسؤوليات منصبه إلى خلفه. وسيحل ديفيد مورغان الذي تولى سابقا منصب مدير العمليات بالوكالة، بدلا من بيليو.
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وقال المدير التنفيذي يوهان لاندغرن إن "اهتمام الجميع في (إيزي جيت) منصب على توفير تشغيل آمن وذي موثوقية هذا الصيف".
ويأتي الإعلان في توقيت قلصت فيه الشركة عدد رحلاتها في خضم موسم عطل الصيف الأوروبية.
وتواجه المطارات في المملكة المتحدة وخارجها صعوبات في توظيف أفراد طواقم بعد رفع تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة خلال الجائحة. وكانت تدابير الإغلاق قد أدت إلى إلغاء آلاف الوظائف في قطاع الطيران.
(روسيا اليوم)
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