Advertisement

عربي-دولي

فيديو "مروع" يوثق تحطم مروحية فوق سفينة حربية أميركية

Lebanon 24
04-07-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-968352-637925562489254814.png
Doc-P-968352-637925562489254814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو مروع، لحظة تحطم طائرة مروحية تابعة للبحرية الأميركية على جانب سفينة حربية، في حادث أودى بحياة ثلاثة عسكريين كانوا على متنها.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن المروحية كانت تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية "يو إس إس غرين باي"، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.
Advertisement

وعند التحطم، كانت المروحية تحمل على متنها 26 عنصرا من البحرية الأميركية، أنقذ 23 منهم بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم.
 
 
وتحطمت المروحية على جانب السفينة الحربية حتى غرقت لـ300 قدم في مياه المحيط الهادئ، ثم جرى سحبها في وقت لاحق.

ولم يظهر الفيديو لحظة غرق المروحية في مياه المحيط، إذ اقتصر على الهبوط المتعثر على جانب السفينة الحربية.

وأظهرت الصور وجود ثقب كبير في قمرة قيادة المروحية من جراء التحطم، وهذا الأمر جعلها تغرق بشكل سريع في مياه المحيط.
 
ولم يستطع القتلى الثلاثة الخروج من قمرة قيادة الطائرة المروحية التي دخلت إلى الخدمة العسكرية في 1989، عند وقوع الحادث.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-07-04
14:46 | 2022-07-04
14:30 | 2022-07-04
14:13 | 2022-07-04
13:30 | 2022-07-04
13:15 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website