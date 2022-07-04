فيديو "مروع" يوثق تحطم مروحية فوق سفينة حربية أميركية





وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن المروحية كانت تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية "يو إس إس غرين باي"، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.

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وعند التحطم، كانت المروحية تحمل على متنها 26 عنصرا من البحرية الأميركية، أنقذ 23 منهم بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم. أظهر مقطع فيديو مروع، لحظة تحطم طائرة مروحية تابعة للبحرية الأميركية على جانب سفينة حربية، في حادث أودى بحياة ثلاثة عسكريين كانوا على متنها.وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن المروحية كانت تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية "يو إس إس غرين باي"، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.وعند التحطم، كانت المروحية تحمل على متنها 26 عنصرا من البحرية الأميركية، أنقذ 23 منهم بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم.

Impresionante el accidente de este Osprey al perder el control al intentar aterrizar,murieron 3 marines pic.twitter.com/APFMvFEFfw — Godofredo de Bouillon 🇺🇦🇲🇽🇪🇸 (@g_bouillon) July 4, 2022

وتحطمت المروحية على جانب السفينة الحربية حتى غرقت لـ300 قدم في مياه المحيط الهادئ، ثم جرى سحبها في وقت لاحق.



ولم يظهر الفيديو لحظة غرق المروحية في مياه المحيط، إذ اقتصر على الهبوط المتعثر على جانب السفينة الحربية.



وأظهرت الصور وجود ثقب كبير في قمرة قيادة المروحية من جراء التحطم، وهذا الأمر جعلها تغرق بشكل سريع في مياه المحيط.

ولم يستطع القتلى الثلاثة الخروج من قمرة قيادة الطائرة المروحية التي دخلت إلى الخدمة العسكرية في 1989، عند وقوع الحادث.

(سكاي نيوز عربية)