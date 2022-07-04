Advertisement

عربي-دولي

منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار أربيل بكردستان العراق

Lebanon 24
04-07-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-968361-637925581012604869.jpg
Doc-P-968361-637925581012604869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، أنها منعت طائرة إيرانية من الهبوط في المطار.

وأوضح مدير المطار أحمد هوشيار، أن "طائرة وصلت إلى سماء أربيل قادمة من أورمية اليوم ولكن وبما أنه لم يتم إبلاغنا مسبقا، ولم يكن لدى طاقم الطائرة تصريح رسمي، لم نسمح لها بالهبوط".
Advertisement

وكان من المقرر أن تقوم أربيل بأول رحلة ذهابا وإيابا بين أورمية وأربيل اليوم الاثنين، لكن هوشيار قال إن إدارة المطار كانت أعربت لطهران، في وقت سابق، عن الحاجة إلى وجود ممثل شركة طيران إيرانية في مطار أربيل قبل وصول الرحلة القادمة من أورمية إلى العاصمة الكردية. حسبما نقل موقع "رووداو".

ويضم مطار أربيل الدولي موظفين من التحالف الدولي والقوات الأميركية، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان وجودهم مرتبطا بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-07-04
14:46 | 2022-07-04
14:30 | 2022-07-04
14:13 | 2022-07-04
13:15 | 2022-07-04
13:00 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website