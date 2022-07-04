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عربي-دولي
منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار أربيل بكردستان العراق
Lebanon 24
04-07-2022
|
13:30
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أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، أنها منعت طائرة إيرانية من الهبوط في المطار.
وأوضح مدير المطار أحمد هوشيار، أن "طائرة وصلت إلى سماء أربيل قادمة من أورمية اليوم ولكن وبما أنه لم يتم إبلاغنا مسبقا، ولم يكن لدى طاقم الطائرة تصريح رسمي، لم نسمح لها بالهبوط".
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وكان من المقرر أن تقوم أربيل بأول رحلة ذهابا وإيابا بين أورمية وأربيل اليوم الاثنين، لكن هوشيار قال إن إدارة المطار كانت أعربت لطهران، في وقت سابق، عن الحاجة إلى وجود ممثل شركة طيران إيرانية في مطار أربيل قبل وصول الرحلة القادمة من أورمية إلى العاصمة الكردية. حسبما نقل موقع "رووداو".
ويضم مطار أربيل الدولي موظفين من التحالف الدولي والقوات الأميركية، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان وجودهم مرتبطا بعدم السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط.
(روسيا اليوم)
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