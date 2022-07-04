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عربي-دولي

كيسيلوف: لا يمكن لروسيا أن تخسر في أوكرانيا

Lebanon 24
04-07-2022 | 14:30
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أكد المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء، ديمتري كيسليوف، أنه "لا يمكن هزيمة روسيا في أوكرانيا، لأنها لن تقبل ببقاء النازية".
 
وقال مخاطبا طلاب جامعة القوات الخاصة الروسي في مدينة غودرميس بجمهورية الشيشان الروسية: "الغرب أيد الانقلاب في أوكرانيا، وقرروا استبدال الجذور الجينية هناك.. قامت كييف باستبدال الروس بعناصر بانديرا وبناء دولة نازية حقيقية على هذا الأساس".
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وأضاف: "روسيا لا يمكن أن تخسر، لأن مفهوم النازية مستحيل في روسيا، فلدينا دولة متعددة القوميات والأعراق والأديان".

وتمنى كسيليوف التوفيق للمتطوعين في أداء مهامهم، وقال: "كل واحد منكم يتفهم المخاطر التي تنتظره، وأريد هنا أن أتمنى لكم أداء مهمتكم باحتراف وجرأة، ولكن بحكمة.. حياتكم كنز، حافظوا على أنفسكم".
 
(روسي اليوم)
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