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عربي-دولي

الكرملين: مستعدون لجميع السيناريوهات في كالينينغراد

Lebanon 24
04-07-2022 | 15:00
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أعرب الكرملين عن أمله في تغليب المنطق في خطوة حظر ليتوانيا عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لجميع السيناريوهات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نحن ننتظر تسوية هذا الوضع، ونأمل في الأفضل، ولكن نحن نفكر في سيناريوهات مختلفة في حال تطور الأحداث للأسوأ".
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وأضاف: "لا نريد أن نقول أكثر من ذلك، ما زلنا نعول على الفكر السليم".

وأخطرت السكك الحديدية الليتوانية في وقت سابق مقاطعة كالينينغراد الروسية بحظرها عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المقاطعة اعتبارا من 18 حزيران.

كما توقف الاتحاد الأوروبي عن السماح للشاحنات المسجلة في روسيا بالدخول إلى الدول الأوروبية في بداية نيسان.
 
(روسيا اليوم)
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