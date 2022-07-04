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عربي-دولي

الناتو يطلق إجراءات قبول عضوية السويد وفنلندا

Lebanon 24
04-07-2022 | 15:30
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يستعد لاستقبال "حليفين جديدين يتمتعان بقوات وقدرات عسكرية هائلة"، وسيباشر يوم غد إجراءات قبول عضوية السويد وفنلندا.

وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل الاثنين، قبل التوقيع المقرر على بروتوكولات الانضمام الثلاثاء وبدء عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء في التحالف.
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ووافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة قادة الحلف في مدريد، ولكن الرئيس رجب طيب اردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها، وقال في مؤتمر صحفي: "إذا قامتا بواجبهما، سنقدم مذكرة التفاهم إلى البرلمان لاقرارها، وإذا لم تفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان...".
 
(روسيا اليوم)
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