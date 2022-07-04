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عربي-دولي

كييف: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 750 مليار دولار

Lebanon 24
04-07-2022 | 16:59
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قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن كلفة خطة الإنعاش وإعادة الإعمار في بلاده تقدر بـ750 مليار دولار، مشددا على ضرورة توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة الإعمار.

وأضاف: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار المقدرة بـ750 مليار دولار؟  نعتقد أن المصدر الرئيسي ينبغي أن يكون الأصول الروسية المجمدة".
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وصرح شميغال في رسالة بالفيديو في مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار في أوكرانيا بأن بعض الدول بدأت بمصادرة هذه الأصول.

وأضاف أن مصادر التعافي الأخرى هي المنح والقروض الميسرة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، والاستثمارات، فضلا عن ميزانية الدولة.
 
(روسيا اليوم)
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