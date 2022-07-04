قتلى وجرحى في إطلاق نار بحفل استعراضي في شيكاغو





وقالت "سكاي نيوز عربية"، إن الشرطة تبحث عن شخص أطلق النار خلال موكب الرابع من يوليو في هايلاند بارك بضواحي شيكاغو.

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وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن الاستعراض بدأ عند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار.



وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، بوب مورغان، إن إطلاق النار في شيكاغو أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



وأفاد عدد من الشهود للصحيفة بأنهم سمعوا إطلاق نار، فيما ذكر مراسل صحيفة "صن تايمز" أنه رأى أجسام ثلاثة أشخاص وهي مغطاة. قالت سلطات مدينة شيكاغو الأميركية، يوم الاثنين، إن الشرطة تعاملت مع حادث إطلاق نار خلال استعراض احتفالي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال في إحدى ضواحي المدينة، أسفر عن سقوط 6 قتلى و16 جريحا.وقالت "سكاي نيوز عربية"، إن الشرطة تبحث عن شخص أطلق النار خلال موكب الرابع من يوليو في هايلاند بارك بضواحي شيكاغو.وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن الاستعراض بدأ عند الساعة العاشرة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عشر دقائق إثر إطلاق نار.وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، بوب مورغان، إن إطلاق النار في شيكاغو أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.وأفاد عدد من الشهود للصحيفة بأنهم سمعوا إطلاق نار، فيما ذكر مراسل صحيفة "صن تايمز" أنه رأى أجسام ثلاثة أشخاص وهي مغطاة.

وفرّ المئات من المحتفلين، وبعضهم كانوا مضرجين بالدماء من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.



وقالت الشرطة للمواطنين "ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

People fled for cover following reports of a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois on Monday. The Lake County Sheriff’s Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north Chicago suburb. https://t.co/2iO2vPCw7Y pic.twitter.com/x4Q05pWjZA — CBS News (@CBSNews) July 4, 2022



وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر "تويتر"، أن شرطة مقاطعة ليك تساعد شرطة هايلاند بارك "في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال". وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر "تويتر"، أن شرطة مقاطعة ليك تساعد شرطة هايلاند بارك "في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال".

وذكر مسؤولو المدينة عبر تويتر أن "الشرطة تستجيب لواقعة في هايلاند بارك بوسط المدينة. تم إلغاء مهرجان الرابع من يوليو. من فضلكم تجنبوا متنزه هايلاند بارك بوسط المدينة. سوف يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لدى توافرها".

(سكاي نيوز عربية)